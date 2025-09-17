  • Megjelenítés
Bejelentették: meglépte Donald Trump, amitől Oroszország a legjobban rettegett
Bejelentették: meglépte Donald Trump, amitől Oroszország a legjobban rettegett

Az Egyesült Államok elkezdte ismét a fegyverszállítást Ukrajnának - úton van a megtámadott országba az első olyan fegyverszállítmány, melyet Donald Trump amerikai elnök engedélyezett - írta meg a Reuters a NATO nyilatkozata alapján.

A NATO Ukrajnában szolgáló vezető képviselője, Patrick Turner a Reutersnek nyilatkozva megerősítette:

A Prioritizált Ukrán Követelmények Listája (PURL) alapján már négy csomagot vásároltak meg, és a felszerelések szállítása már folyamatban van."

A cechet európai országok állják, a fegyvereket viszont az Egyesült Államok gyártja, szállítja le.

Ez az első friss fegyverszállítmány, melyet Donald Trump elnök hagyott jóvá Ukrajnának.

Ukrajna elsősorban várhatóan légvédelmi rakétákat, illetve nagy hatótávolságú levegő-föld rakétákat kap az USA-tól.

