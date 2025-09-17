  • Megjelenítés
Brutális részletek derültek ki Putyin legfőbb hazai ellenfelének haláláról: özvegye bizonyítékokkal állt elő

Julia Navalnaja szerdán bejelentette, hogy két nyugati laboratórium egymástól független vizsgálata kimutatta, hogy férjét, a néhai orosz ellenzéki vezetőt, Alekszej Navalnijt vélhetően megmérgezték szibériai börtönében – írja a The Kyiv Independent.

Navalnij, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök legélesebb hazai kritikusa volt, 2024. február 16-án halt meg egy sarkköri büntetőtelepen, ahol koholt vádak alapján hosszú börtönbüntetését töltötte.

Navalnaja elmondása szerint férje csapatának sikerült biológiai mintákat szerezni és külföldre szállítani.

Legalább két ország laboratóriuma egymástól függetlenül végzett kutatást ezeken a mintákon. Alekszejt megölték, méghozzá mérgezéssel

– közölte videóüzenetében.

Az özvegy azzal vádolta a nyugati kormányokat, hogy politikai okokból lassítják a nyomozást, és sürgette a laboratóriumokat eredményeik nyilvánosságra hozatalára.

Navalnaja öt börtönalkalmazott vallomását is bemutatta, amelyek segítségével rekonstruálta férje halálának részleteit. Anton Nyemcov főfelügyelő elmondása szerint Navalnij séta közben rosszullétről panaszkodott, visszavitték a cellájába, majd később eszméletlenül szállították az orvosi szobába. Az újraélesztést több mint 40 perccel az összeesése után kezdték meg.

Egy másik alkalmazott, Ruszlan Coj, az egészségügyi részleg helyettes vezetője tanúsította, hogy a mentő "görcsös szindrómát, hirtelen halál szindrómát" diagnosztizált. Navalnaja szerint a görcsök mérgezésre utalnak.

Az özvegy megmutatott egy fényképet is Navalnij cellájáról, amelyen hányásnyomok láthatók, és rámutatott, hogy bár az intézményben megfigyelő kamerák működnek, egyetlen felvételt sem hoztak nyilvánosságra.

Nyilvánvalóan van valami ezeken a felvételeken, ami nem illik a hivatalos verzióhoz. Különben folyamatosan mutatnák őket az összes központi tévécsatornán

– mondta Navalnaja.

Alekszejt Navalnijt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökei 2020-ban egyszer már megmérgezték egy durva idegméreggel, novicsokkal. Akkor csak a gyors orvosi beavatkozásnak, illetve németországi gyógykezelésének köszönhette, hogy életben maradt.

Navalnijról magyar nyelven is megjelent önéletrajza alapján ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Címlapkép: Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus halálának első évfordulójáról emlékeznek meg tisztelői a moszkvai Boriszovszkoje temetőben lévő sírjánál 2025. február 16-án. Navalnij börtönben halt meg 47 éves korában. MTI/EPA/Makszim Sipenkov

