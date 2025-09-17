Elő a fürdőruhákkal, hétvégén jön a kánikula!

Hiába léptünk már jócskán az őszbe, a nyár úgy tűnik, még nem akarja elengedni Európát – és Magyarországot sem. Az Afrika felől érkező szubtrópusi légtömeg a hét második felében előbb Nyugat-Európát árasztja el, majd szombatra már hazánkban is megjelenik.

A friss, kora őszi reggeleket követően napközben szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik,

vasárnap már részleges kánikulára is számíthatunk,

az ország több pontján 30 fok körüli csúcsértékekkel - számolt be a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

A forró levegő először Nyugat-Európát éri el, de az előrejelzések szerint a hétvégére teljes Közép-Európát is nyári hangulatba borítja. Ez azt jelenti, hogy a szeptember közepi időjárás inkább egy júliusi hétvégére fog hasonlítani, mintsem az ősz elejére.

Mit jelent mindez?

Ideális idő lesz kirándulásra, grillezésre, fesztiválokra.

Aki még egyszer utoljára fürödne egyet a Balatonba idén, most megkapja a lehetőséget.

A szakértők szerint az utóbbi években egyre gyakoribbak az ilyen szeptemberi „visszakacsintások”, így nem is olyan meglepő, hogy a 2025-ös nyár még egyszer, rövid időre visszatér.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images