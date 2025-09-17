Elő a fürdőruhákkal, hétvégén jön a kánikula!

A friss, kora őszi reggeleket követően napközben szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik,
vasárnap már részleges kánikulára is számíthatunk,
az ország több pontján 30 fok körüli csúcsértékekkel - számolt be a HungaroMet.
A forró levegő először Nyugat-Európát éri el, de az előrejelzések szerint a hétvégére teljes Közép-Európát is nyári hangulatba borítja. Ez azt jelenti, hogy a szeptember közepi időjárás inkább egy júliusi hétvégére fog hasonlítani, mintsem az ősz elejére.
Mit jelent mindez?
-
Ideális idő lesz kirándulásra, grillezésre, fesztiválokra.
-
Aki még egyszer utoljára fürödne egyet a Balatonba idén, most megkapja a lehetőséget.
A szakértők szerint az utóbbi években egyre gyakoribbak az ilyen szeptemberi „visszakacsintások”, így nem is olyan meglepő, hogy a 2025-ös nyár még egyszer, rövid időre visszatér.
