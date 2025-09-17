Élőben nézték végig az amerikai katonák, ahogy az oroszok NATO elleni atomcsapást gyakorolnak

A Zapad-2025 lényege az volt, hogy orosz és fehérorosz erők egy „fiktív ellenség” (a NATO) támadásának visszaverését gyakorolják egy Fehéroroszországot jelképező kitalált ország területén.

A lap azt írja Pavel Muravejkó fehérorosz tábornok kijelentésére hivatkozva:

Oroszország és Fehéroroszország harcászati nukleáris fegyverek és az Oresnyik rakétarendszer bevetését is gyakorolta.

Az Oresnyik egy több robbanófejet célba juttatni képes, úgynevezett MIRV-rendszerű hiperszonikus rakéta.

Fontos hangsúlyozni: a Zapad-2025-ön "szimulált" bevetés történt, ami azt jelenti, hogy ténylegesen nem lőttek ki nukleáris rakétákat az orosz erők. Készültségbe helyezték az indítórendszereket, felkészültek a kilövésre, de ténylegesen nem történt meg ilyen fegyverek használata.

A gyakorlaton kb. 13 ezer katona vett részt, nagyrészt fehéroroszok és oroszok, de India, Irán, Banglades, Burkina Faso, Kongó és Mali is küldött kisebb műveleti csoportokat.

A Zapad-2025-ön megfigyelőként NATO-országok is részt vettek, köztük két amerikai alezredes is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images