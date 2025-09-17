Élőben nézték végig az amerikai katonák, ahogy az oroszok NATO elleni atomcsapást gyakorolnak

A Zapad-2025 lényege az volt, hogy orosz és fehérorosz erők egy „fiktív ellenség” (a NATO) támadásának visszaverését gyakorolják egy Fehéroroszországot jelképező kitalált ország területén.
A lap azt írja Pavel Muravejkó fehérorosz tábornok kijelentésére hivatkozva:
Oroszország és Fehéroroszország harcászati nukleáris fegyverek és az Oresnyik rakétarendszer bevetését is gyakorolta.
Az Oresnyik egy több robbanófejet célba juttatni képes, úgynevezett MIRV-rendszerű hiperszonikus rakéta.
Fontos hangsúlyozni: a Zapad-2025-ön "szimulált" bevetés történt, ami azt jelenti, hogy ténylegesen nem lőttek ki nukleáris rakétákat az orosz erők. Készültségbe helyezték az indítórendszereket, felkészültek a kilövésre, de ténylegesen nem történt meg ilyen fegyverek használata.
A gyakorlaton kb. 13 ezer katona vett részt, nagyrészt fehéroroszok és oroszok, de India, Irán, Banglades, Burkina Faso, Kongó és Mali is küldött kisebb műveleti csoportokat.
A Zapad-2025-ön megfigyelőként NATO-országok is részt vettek, köztük két amerikai alezredes is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Átfogó tanulmány érkezett: erre használjuk a ChatGPT-t!
Érdemes adatok láttak napvilágot.
Botrány az ukrán hadseregben: végig az orosz FSZB-nek dolgozott a befolyásos őrnagy
Az áruló 15 év börtönt kapott.
Óriási számokat mondtak be: ekkora hatása lehet a mesterséges intelligenciának
Tényleg itt az újabb ipari forradalom.
Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából
Esik is az árfolyam.
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Elmaradó beruházások és gyenge fogyasztás nehezítik a fellendülést.
Komoly sztrájk a reptéren, 100 járatot törölnek
A KLM holland légitársaság tiltakozik.
Új funkcióval megy neki a legveszélyesebb csalóknak az egyik magyar nagybank
Az átutalásos csalásoknál segíthet a megoldás.
Hihetetlenül vonzó befektetési forma hódít, de rengetegen még sosem hallottak róla
Főként a magas jövedelmű fiatalok fektetnek ETF-ekbe.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.