Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök elküldte Ukrajnának az első, Európa által finanszírozott fegyvercsomagot. Pokrovszktól északra kisebb ellentámadást hajtottak végre az ukrán csapatok, visszavették Pankivkát az oroszoktól. Kosztyantynivkánál zárják az oroszok az ollót délkeleti irányból, Kupjanszk északkeleti részébe pedig egyértelműen behatoltak az orosz katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
Újabb szankciók Brüsszeltől

Az Európai Unió hamarosan közzéteszi az Oroszország elleni, 19. szankciós csomagját - jelentette be X-oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az intézkedés Oroszország pénzügyi szektorát, kriptoeszközöket és energiahordozó-üzletágakat céloz majd.

Lengyel drónincidens: mégsem az oroszok rakétáztak? – Megtörte a csendet az elnök

Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: magyarázatot követel a kormánytól, miután egy lengyel lap megírta, hogy jó eséllyel nem egy orosz rakéta, hanem egy lengyel AMRAAM-rakéta csapódott be Lublinban és rongált meg egy lakóházat.

Megtámadták ma reggel Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Ma hajnalban, reggel intenzív dróntámadás érte Oroszország határ menti Rosztov régióját, a helyi légvédelmi erők legalább 40 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le - számol be Jurij Szljuszar, a megye ügyvivő kormányzója az orosz médiának.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

