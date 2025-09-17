Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Újabb szankciók Brüsszeltől
Az Európai Unió hamarosan közzéteszi az Oroszország elleni, 19. szankciós csomagját - jelentette be X-oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Az intézkedés Oroszország pénzügyi szektorát, kriptoeszközöket és energiahordozó-üzletágakat céloz majd.
Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images
