Folytatódik a megtorlási hullám a Közel-Kelet fekete bárányánál: újabb halálos ítéletet hajtottak végre
MTI
Iránban szerdán ismét kivégeztek egy embert, aki a hatóságok szerint Izraelnek kémkedett - derült ki az ország igazságügyi minisztériumához közel álló Mízán hírügynökség közléséből.

A tájékoztatás szerint Babak Sahbazi - akit hajnalban akasztottak fel, miután a halálos ítéletet a legfelsőbb bíróság is jóváhagyta - korábban a hadsereghez és a biztonsági szervekhez kapcsolódó intézmények ipari hűtőrendszereinek tervezésében és kivitelézésében vett részt, és ezen a módon fért hozzá olyan értesülésekhez, amelyeket

a vád szerint a Moszad izraeli titkosszolgálatnak adott át pénzért, illetve jövőbeni külföldre menekítése ígéretéért cserébe.

A közleményből nem derül ki, mikor tartóztatták le a férfit.

Az Irán és Izrael között június 13-án kitört, 12 napon át tartó konfliktust követően a síita állam hatóságai több, izraeli kémkedéssel gyanúsított ember őrizetbe vételéről adtak hírt, néhányukat pedig azóta ki is végeztek.

Emberi jogi szervezetek adatai szerint Kína után Iránban hajtják végre világszerte a legtöbb halálos ítéletet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

