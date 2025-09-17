  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: a sarkaiból akarják kifordítani az ukrán védelmet az oroszok
Hírszerzési jelentés: a sarkaiból akarják kifordítani az ukrán védelmet az oroszok

Portfolio
A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentést tett közzé szerdán az ukrajnai háborúról. Ezúttal arról írnak, hogy továbbra is a Donyeck megyei Pokrovszk az orosz támadó műveletek fókuszpontja.

Pokrovszk fontos védelmi pillért jelent Ukrajna számára, korlátozza az orosz előretörést Donyeck megye többi része, különösen Szlovjanszk és Kramatorszk felé.

Az orosz tengerészgyalogság főbb elemeit az oroszországi Kurszki területről és az ukrajnai Szumi megyéből a Pokrovszk–Dobropillia-tengelyre helyezték át, ahol kisebb csoportokban kezdtek támadó műveletekbe.

A szintén Donyeck megyei Liman, amelyet az ukrán erők 2022-ben ellentámadás során visszaszereztek, továbbra is az oroszok egyik célpontja.

Az orosz erők a Limantól délre fekvő Szerebrianszk-erdő nagy részét elfoglalták, és megerősítik pozícióikat a Sziverszki Donyec folyó mentén.

Az orosz csapatok megerősítették az ellenőrzést Dnyipropetrovszk és Donyeck megye határ menti térségeiben. A legtöbb ilyen terület azonban továbbra is ukrán támadásoknak van kitéve. Ugyanakkor Szosznivka falu környékén az orosz erők 10 kilométeren hatoltak be szűken Dnyipropetrovszk megyébe – írja a brit védelmi minisztérium.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

