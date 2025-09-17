Indul a jegyértékesítés a Los Angeles-i olimpiára, három mozijegy áráért ott lehetsz

A 2028-as Los Angeles-i olimpia szervezői januártól indítják a jegyértékesítést, amelynél a regisztrált érdeklődők közül sorsolással dől el, kik vásárolhatnak belépőt.

A szervezők szerdai közlése szerint a helyi lakosok a többieknél korábban juthatnak majd hozzá a jegyekhez:

a regisztrációs folyamat jövő januárban kezdődik, míg a paralimpiára 2027-től lehet majd belépőkhöz jutni.

Az igénylők közül a regisztráció után ezúttal is sorsolással választják majd ki azokat a szerencséseket, akik megvásárolhatják a jegyeket. A legolcsóbb jegyek szimbolikusan 28 dollárba kerülnek majd, igazodva a 2028-as Los Angeles-i olimpia megrendezési időpontjához.

Az ötlet nem egyedi: a tavalyi, párizsi olimpia szervezői sok kritikát kaptak a drága, sokszor többszáz vagy többezer euróba kerülő belépők miatt, a legolcsóbb, 24 euróért gazdára találó jegyek pedig szinte azonnal elfogytak.

A Los Angeles-i ötkarikás játékok 2028. július 14. és 30. között lesznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images