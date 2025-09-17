  • Megjelenítés
Katonai egyenruhában bukkant föl Vlagyimir Putyin – Itt meg mi történik?
Katonai egyenruhában bukkant föl Vlagyimir Putyin – Itt meg mi történik?

Portfolio
A háború során második alkalommal nyilvánosan katonai egyenruhát öltött Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezúttal a Zapad-2025 hadgyakorlaton jelent meg terepszínű öltözetben.

Putyin az orosz haderő zöldes színű, úgynevezett EMR rejtőmintás gyakorlóját viselte, rendfokozati jelzés nélkül. Az orosz vezető kezet rázott a gyakorlaton résztvevő orosz és külföldi vezetőkkel, majd megtekintette az orosz-belarusz hadmozdulatokat.

Putyin utoljára tavaly ősszel jelent meg nyilvánosan katonai gyakorlóban – röviddel azután, hogy az orosz haderő visszafoglalta az ukrán haderőtől a kurszki Szudzsa városát. Az orosz vezető ruhaválasztását ekkor széleskörű spekuláció övezte – sokan úgy látták, Putyin a háború valamilyen formában való eszkalációjára készül.

A Zapad-2025 hadgyakorlat során Oroszország, Belarusz és néhány külföldi ország (Irán, Burkina Faso, Mali, Banglades, India) egy „fiktív” ellenség (a NATO) támadásának elhárítását gyakorolta egy „Poleszije” nevű kitalált ország (Belarusz) ellen. A gyakorlat végkonklúziója az volt, hogy Moszkva megállapította: az ellenséges támadást stratégiai fegyverek nélkül is el tudják hárítani.

Kapcsolódó cikkünk

Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi gyakorlaton készült. Forrás: Mil.ru

