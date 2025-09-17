  • Megjelenítés
Királyhoz méltóan fogadták Donald Trumpot: katonai szemle és aranyozott hintó is dukált Windsorban
Globál

Királyhoz méltóan fogadták Donald Trumpot: katonai szemle és aranyozott hintó is dukált Windsorban

MTI
|
Portfolio
Nagyszabású katonai díszpompával fogadta szerdán a brit uralkodó Donald Trump amerikai elnököt, aki állami látogatáson, vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként tartózkodik Nagy-Britanniában.

Trump elnöki különgépe, az Air Force One előző este szállt le a Londontól északkeletre lévő Stansted repülőtéren. Az elnök és felesége, Melania Trump az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciáján töltötte az éjszakát.

Szerda délután innen szállította őket az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikoptere, a Marine One a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidenciára, Windsorba, amelynek kastélyparkjában Vilmos walesi herceg és a trónörökös felesége, Katalin walesi hercegné üdvözölte a helikopterből kiszálló elnöki házaspárt.

III. Károly király és hitvese, Kamilla királyné a kastély bejáratánál várta az amerikai elnököt és feleségét, és innen díszes hintóval hajtattak a windsori rezidencia nagyszabású protokolláris eseményekre használt belső parkjába, ahol

több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét Trump tiszteletére.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint

emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás,

amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek.

Az amerikai elnök szerdán kezdődött nagy-britanniai állami látogatása két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a levélben – amelyet Keir Starmer brit kormányfő személyesen nyújtott át februárban Washingtonban –, hogy

történelmi horderejű második állami látogatásra

hívja Trumpot. "Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében" - állt a brit uralkodó meghívójában.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.

II. Erzsébet királynő – aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el – 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.

Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.

III. Károly király szerda este díszvacsorán látja vendégül az elnöki házaspárt.

Trump csütörtökön Keir Starmer kormányfővel tárgyal a Chequers rezidencián, majd hazautazik.

A bukás szélén táncoló Starmer belpolitikai viszontagságairól ide kattintva olvashatnak részletesen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Evan Vucci

Címlapról ajánljuk

Fórum

