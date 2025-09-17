Királyhoz méltóan fogadták Donald Trumpot: katonai szemle és aranyozott hintó is dukált Windsorban

Nagyszabású katonai díszpompával fogadta szerdán a brit uralkodó Donald Trump amerikai elnököt, aki állami látogatáson, vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként tartózkodik Nagy-Britanniában.

Trump elnöki különgépe, az Air Force One előző este szállt le a Londontól északkeletre lévő Stansted repülőtéren. Az elnök és felesége, Melania Trump az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciáján töltötte az éjszakát.

Prince William and Kate greeted Donald and Melania Trump on their arrival at Windsor Castle today, before a carriage procession through the grounds of the royal estate.Follow our live coverage of the US president's UK visit here: https://t.co/jhy1v20Vhq pic.twitter.com/8zR6ls0yG3 https://t.co/jhy1v20Vhq — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 17, 2025

Szerda délután innen szállította őket az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikoptere, a Marine One a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidenciára, Windsorba, amelynek kastélyparkjában Vilmos walesi herceg és a trónörökös felesége, Katalin walesi hercegné üdvözölte a helikopterből kiszálló elnöki házaspárt.

III. Károly király és hitvese, Kamilla királyné a kastély bejáratánál várta az amerikai elnököt és feleségét, és innen díszes hintóval hajtattak a windsori rezidencia nagyszabású protokolláris eseményekre használt belső parkjába, ahol

több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét Trump tiszteletére.

NEW: President Trump and first lady Melania receive a warm welcome to the United Kingdom with a royal rendition of ‘The Star-Spangled Banner' during the carriage procession. pic.twitter.com/hdano7cO26 https://t.co/hdano7cO26 — Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

King Charles greeted Trump as the US president's historic second state visit to Britain began with unprecedented pomp, intense security, technology investments and planned protests https://t.co/N0k7rSeQB1 pic.twitter.com/GXUTNL10mJ https://t.co/N0k7rSeQB1 — Reuters (@Reuters) September 17, 2025

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint

emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás,

amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek.

Az amerikai elnök szerdán kezdődött nagy-britanniai állami látogatása két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

President Donald Trump, King Charles III, Queen Camilla and First Lady Melania Trump view items from the Royal Collection in the Green Drawing Room at Windsor Castle pic.twitter.com/grDd7etEei https://t.co/grDd7etEei — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 17, 2025

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a levélben – amelyet Keir Starmer brit kormányfő személyesen nyújtott át februárban Washingtonban –, hogy

történelmi horderejű második állami látogatásra

hívja Trumpot. "Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében" - állt a brit uralkodó meghívójában.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.

II. Erzsébet királynő – aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el – 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.

Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.

III. Károly király szerda este díszvacsorán látja vendégül az elnöki házaspárt.

Trump csütörtökön Keir Starmer kormányfővel tárgyal a Chequers rezidencián, majd hazautazik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Evan Vucci