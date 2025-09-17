  • Megjelenítés
Lavrov: van, akit nagyon nem szeretnénk ott látni a béketárgyalásokon
Lavrov: van, akit nagyon nem szeretnénk ott látni a béketárgyalásokon

Oroszország nem európai vezetőket látni az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokon – jelentette ki ma délután Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Európa láthatóan azon dolgozik, balga módon, hogy helyet szerezzen magának a tárgyalóasztalnál. Közben pedig olyan pozíciót vesznek fel, amely revansista, melynek fő célja most is Oroszország stratégiai vereségének elérése. Természetesen nincsen számukra hely a tárgyalóasztalnál”

– idézi az orosz külügyminisztert a RIA Novosztyi.

Arra is kitért, hogy Oroszország nem fél attól, hogy Európa katonákat küld Ukrajnába vagy repüléstilalmi zónát akar létrehozni, mivel az EU-s vezetők csak a szájukat tépik és úgyse merik ezt megcsinálni.

Mindemellett megvádolta Ukrajnát azzal, hogy szabotálni próbálják a béketárgyalásokat.

