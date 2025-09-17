Lengyel drónincidens: mégsem az oroszok rakétáztak? – Megtörte a csendet az elnök

Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: magyarázatot követel a kormánytól, miután egy lengyel lap megírta, hogy jó eséllyel nem egy orosz rakéta, hanem egy lengyel AMRAAM-rakéta csapódott be Lublinban és rongált meg egy lakóházat.

Tegnap megírtuk, hogy egy lengyel lap szerint nem egy orosz rakéta, hanem egy lengyel F-16-osról kilőtt AMRAAM-rakéta zuhant rá egy lakóházra Lubinban – ez okozta a legsúlyosabb károkat a múlt heti drónbetörés során:

Az elnök arra számít a kormánytól, hogy azonnali magyarázatot adjanak a Wyrykiben történt incidensre. A kormány feladata, hogy minden eszközzel tisztázza ezt a helyzetet, olyan gyorsan, ahogy lehet. Nem szabad semmilyen információt elrejteni. Egy ilyen dezinformációs, hibrid hadviselési környezetben minden lengyel népet érintő jelentést tisztázni és hitelesíteni kell”

– idézi az elnök közleményét az Evropejszka Pravda.

Az egyetlen eltévedt rakéta ügyétől függetlenül Lengyelország továbbra is orosz drónbetörésként kezeli a múlt heti légtérsértést.

A fent említett AMRAAM-rakétát a légtérbe behatoló drónok lelövésére lőtték ki.

Címlapkép forrása: Public Domain