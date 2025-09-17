  • Megjelenítés
Megtámadták ma reggel Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Megtámadták ma reggel Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Ma hajnalban, reggel intenzív dróntámadás érte Oroszország határ menti Rosztov régióját - számol be Jurij Szljuszar, a megye ügyvivő kormányzója az orosz médiának.

A kormányzó közlése szerint Csertkovszkij, Kuibjsevszkij és Dubovszk régiókban is lőttek le ellenséges drónokat.

Sérültekről, illetve az okozott kárról nincsen hír.

Az orosz védelmi minisztérium átfogó, országos jelentése még nem érkezett meg az éjjeli légvédelmi tevékenységről.

Rosztov a jelenlegi frontvonal mögött, Donyeck megyétől keletre található.

Az orosz és az ukrán haderő minden nap támadja egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal.

Frissítés: a cikk megjelenése után röviddel kiadta hivatalos jelentését is az orosz védelmi minisztérium - állításuk szerint mindössze nyolc ukrán drónt sikerült lelőni a légtérben. Rosztovot alig három drón célozta - a kormányzó jelentése alapján ennél sokkal intenzívebb támadásra lehetett következtetni.

