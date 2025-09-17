Nukleáris együttműködésre készül Magyarország és Japán

Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

A tárcavezető arról számolt be a találkozóit követően, hogy a japán kollégájával folytatott egyeztetésén meggyőződhetett arról, hogy a kelet-ázsiai ország készen áll az együttműködés megerősítésére az olyan területeken, mint

a béketeremtés, a konfliktusok lezárása, az űrkutatás, az űrtechnológia fejlesztése, valamint a nukleáris ipar.

"Ma szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak. Ezek együttesen magukkal hordozzák a harmadik világháború kirobbanásának lehetőségét, ezért az egész világnak érdeke, különösen azon országoknak, amelyek háborúk szomszédságában helyezkednek el, hogy ezen háborúkból és biztonsági konfliktusokból minél előbb, minél többet le lehessen zárni" - mutatott rá.

Kitért arra is, hogy a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén, kihasználva azt, hogy Kapu Tibor a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, ahol részt vett a Nemzetközi Űrállomás japán moduljának földi képzésében.

A miniszter végül kiemelte, hogy a nukleáris ipari együttműködés fokozását is szükségesnek tartja a két ország, hiszen

mindkét fél bővíteni kívánja a jövőben a nukleáris kapacitásait.

Ezt részben úgy tudjuk elérni, hogy a meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk.

Az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban, így a nukleáris blokkok, az atomerőművek működési időtartamának meghosszabbítása, ezek műszaki előkészítése egy olyan terület lesz, amelyen Magyarország és Japán a következő időszakban az eddiginél még szorosabb együttműködést fog folytatni" - tudatta.

