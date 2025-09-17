  • Megjelenítés
Szlovákia csak akkor mondana le az orosz energiáról, ha teljesül két kulcsfeltétel
Szlovákia csak akkor mondana le az orosz energiáról, ha teljesül két kulcsfeltétel

Szlovákia gazdasági minisztere, Denisa Saková jelezte, hogy országa nem fogja egyik napról a másikra megszüntetni az orosz olaj- és gázimportot, hiába gyakorol nyomást Donald Trump amerikai elnök az uniós tagállamokra. Erre csak akkor lát esélyt, ha rendelkezésre áll elegendő kapacitás és megfelelő infrastruktúra a nyugati irányból.

Mielőtt teljes mértékben elköteleződhetnénk, biztosítani kell a megfelelő feltételeket – különben súlyosan károsíthatjuk az iparunkat és a gazdaságunkat

– mondta a miniszter szerdán Pozsonyban a Bloomberg tudósítása szerint. Saková ezzel szembement Trump hétvégi kijelentésével, ugyanis az amerikai elnök azt mondta, hogy

kész „jelentős” szankciókat kivetni az orosz olajra, ha Európa is követi.

A szlovák miniszter legutóbb Bécsben tárgyalt az amerikai energiaügyi miniszterrel, Chris Wrighttal, akinek világossá tette álláspontját. A miniszter az egyeztetést követően kiemelte:

ha rendelkezésre áll elegendő kapacitás és megfelelő infrastruktúra a nyugati irányból, akkor Szlovákiának nincs gondja a leválással.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az ország földrajzi helyzete miatt az alternatív útvonalak végén helyezkedik el, ami ellátásbiztonsági kockázatot jelenthet egy teljes orosz leválás esetén.

Szlovákia hagyományosan erősen függött az orosz energiahordozóktól, de az ukrajnai háború 2022-es kitörése után több diverzifikációs projektet is elindított. Ma már olajimportjának körülbelül egyharmadát nem orosz forrásból, hanem a balkáni térségen és Magyarországon keresztül futó Adria-vezetéken hozza be, emellett rugalmas szerződéseket kötött nyugati gázszállítókkal is.

Mindazonáltal a Robert Fico kormányfő környezetében továbbra is

stratégiai jelentőségűnek tartják az orosz forrásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

