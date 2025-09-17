Új határellenőrzési rendszer lép életbe Európában

Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be - olvasható a police.hu oldalon kedden közzétett tájékoztatóban.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálatának közlése szerint

az Európai Határregisztrációs Rendszert több lépcsőben, először a magyar-ukrán, majd a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken vezetik be

a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése érdekében.

Az új rendszer elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához - tették hozzá.

A rendőrség ismertetése szerint az Európai Határregisztrációs Rendszer rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó útiokmányban szereplő adatait, a határátlépés helyét és idejét, arcképét és ujjlenyomatát, valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség az adatokat egyéni aktában rögzíti, valamint ki- és beutazás esetén ellenőrzi az egyik biometrikus adatot (például az arcképet vagy az ujjlenyomatot),

emiatt a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a korábbiaknál

- fűzték hozzá.

Kiemelték: annak érdekében, hogy az új rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint új technikai eszközöket - okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat - szerzett be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images