Váratlan helyen bukkant fel a félelmetes orosz Jaszen-osztály: előkerültek a Kalibr-rakéták

Cirkálórakéták kilövését gyakorolta az orosz haderő egy Jaszen-M osztályú tengeralattjáróval a Barents-tengeren – számol be több orosz lap a moszkvai védelmi minisztérium jelentése alapján.

A fegyverpróbát az Arhangelszk nukleáris tengeralattjáró hajtotta végre, amely egy

„szimulált ellenség” ellen gyakorolt cirkálórakéta-csapást az északi sarkkörön.

Azt a különféle források eltérően értelmezik, hogy a „gyakorlás” pontosan mit jelent: egyes orosz lapok szerint a tengeralattjáró ténylegesen ki is lőtt néhány Kalibr cirkálórakétát, mások szerint csak szimulált csapást hajtott végre – vagyis indítókészültségbe helyezett minden rendszert a tengerészeti eszköz, de végül nem indultak el a rakéták.

A Jaszen-M az orosz hadiflotta egyik legmodernebb tengeralattjárója: 2021-ben állt hadrendbe. A tengerészeti eszköz nukleáris robbanófejjel felszerelhető hiperszonikus rakéták kilövésére is alkalmas, hatótávolságából adódóan pedig lényegében bárhol a világon csapást tud mérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images