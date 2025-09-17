Végérvényesen elege lett a Trump-párti képviselőnek: részekre osztaná az Egyesült Államokat

Greene az X-en hétfőn közzétett bejegyzésében úgy vélekedett:

Nincs már miről beszélni a baloldallal. Gyűlölnek minket. Megölték azt a kedves emberünket, aki békésen beszélgetett és eszmecserét folytatott velük. Aztán baloldaliak milliói ünnepelték ezt, és világossá tették, hogy mindannyiunk halálát akarják.

A georgiai képviselő ezután azt írta,

Őszintén szólva, én egy békés nemzeti válásra vágyom. Az országunk túl messzire ment, túl megosztott, és már egyikünk számára sem biztonságos.

There is nothing left to talk about with the left.They hate us.They assassinated our nice guy who actually talked to them peacefully debating ideas.Then millions on the left celebrated and made clear they want all of us dead.To be honest, I want a peaceful national… — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) September 15, 2025

A keményvonalasan MAGA-párti Greene arra is figyelmeztetett, hogy a "demokraták megszilárdultak a hitükben, és amint hatalomra kerülnek, visszanyomják a kapcsolót." A politikus szerint ugyanakkor saját pártja nem hajlandó felvenni a harcot.

És ha azt várják a republikánusoktól, hogy harcoljanak a gonosz ellen a jelenleg birtokolt hatalmukkal, és egyszer s mindenkorra véget vessenek ennek, akkor nagyon csalódni fognak

- fogalmazott, arra mutatva, hogy a Kongresszus ezen a héten a korábbi, Biden-féle költségvetés meghosszabbításáról fog szavazni, és "nem a Trump-féle büdzséről", amely szerinte a republikánus szavazók valódi kívánságait tartalmazza.

Kilenc hónapunk volt, hogy megvalósítsuk, de számomra érthetetlen és elfogadhatatlan okokból ez nem volt prioritás. A kormány nem a megoldás — Isten az

- szögezte le a trumpista politikus.

A képviselő legutóbb 2023 februárjában vette elő a "nemzeti különválás" gondolatát, miszerint az országot "vörös és kék államokra" kellene felosztani az egyes tagállamok politikai részrehajlása alapján, és "csökkenteni a szövetségi kormány hatáskörét".

A YouGov akkoriban azt találta, hogy mindkét párt szimpatizánsainak körében népszerűtlen a felvetés: a demokraták 69%, a republikánusoknak pedig 60%-a elutasította az ötletet.

Marjorie Taylor Greene a bejegyzését azzal zárta, "imádkozni fogok a baloldalért, de személy szerint nem akarok semmiféle kapcsolatot velük."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images