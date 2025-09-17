  • Megjelenítés
Végérvényesen elege lett a Trump-párti képviselőnek: részekre osztaná az Egyesült Államokat
Globál

Portfolio
Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselő ismét felvetette az Egyesült Államok politikai alapon történő kettéválasztását Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista múlt szerdai meggyilkolásának árnyékában - számolt be a Hill.

Greene az X-en hétfőn közzétett bejegyzésében úgy vélekedett:

Nincs már miről beszélni a baloldallal. Gyűlölnek minket. Megölték azt a kedves emberünket, aki békésen beszélgetett és eszmecserét folytatott velük. Aztán baloldaliak milliói ünnepelték ezt, és világossá tették, hogy mindannyiunk halálát akarják.

A georgiai képviselő ezután azt írta,

Őszintén szólva, én egy békés nemzeti válásra vágyom. Az országunk túl messzire ment, túl megosztott, és már egyikünk számára sem biztonságos.

A keményvonalasan MAGA-párti Greene arra is figyelmeztetett, hogy a "demokraták megszilárdultak a hitükben, és amint hatalomra kerülnek, visszanyomják a kapcsolót." A politikus szerint ugyanakkor saját pártja nem hajlandó felvenni a harcot.

És ha azt várják a republikánusoktól, hogy harcoljanak a gonosz ellen a jelenleg birtokolt hatalmukkal, és egyszer s mindenkorra véget vessenek ennek, akkor nagyon csalódni fognak

- fogalmazott, arra mutatva, hogy a Kongresszus ezen a héten a korábbi, Biden-féle költségvetés meghosszabbításáról fog szavazni, és "nem a Trump-féle büdzséről", amely szerinte a republikánus szavazók valódi kívánságait tartalmazza.

Kilenc hónapunk volt, hogy megvalósítsuk, de számomra érthetetlen és elfogadhatatlan okokból ez nem volt prioritás. A kormány nem a megoldás — Isten az

- szögezte le a trumpista politikus.

A képviselő legutóbb 2023 februárjában vette elő a "nemzeti különválás" gondolatát, miszerint az országot "vörös és kék államokra" kellene felosztani az egyes tagállamok politikai részrehajlása alapján, és "csökkenteni a szövetségi kormány hatáskörét".

A YouGov akkoriban azt találta, hogy mindkét párt szimpatizánsainak körében népszerűtlen a felvetés: a demokraták 69%, a republikánusoknak pedig 60%-a elutasította az ötletet.

Marjorie Taylor Greene a bejegyzését azzal zárta, "imádkozni fogok a baloldalért, de személy szerint nem akarok semmiféle kapcsolatot velük."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

