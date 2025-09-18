Amerikai elemzőház: Putyin egyetlen lépéssel jelezte igazán, hogy folytatni fogja a háborút

Dmitrij Kozaknak, a Kreml kabinetfőnök-helyettesének a neve kifejezetten ismeretlen lehet a szélesebb közvélemény számára, pedig jelentős befolyással bír az orosz politikai döntésekre, mivel nagyon közel van Putyinhoz is. Az ISW szerint most menesztették a pozíciójából, ez pedig maga Oroszország legfőbb vezetője, egyenesen az államfő hagyhatta jóvá. Az amerikai agytröszt szerint a belső feszültségek vezettek Kozak menesztéséhez:

a magas rangú politikus szorgalmazta a tárgyalásokat Ukrajnával, ezzel szembe ment a Kreml nyilvános politikájával.

Távozása egyben azt is jelentheti, hogy Putyin elkötelezte magát a háború folytatása mellett, mivel igyekszik eltüntetni azokat az embereket, akik a konfliktus lezárását kezdeményezik. Hivatalosan egyébként nem „bocsátották el” Kozakot, hanem „felmondott”, az ISW ezt orosz médiaértesülésekre alapozza.

A háború kirobbanását megelőző napokban, 2022. február 21-én a Kreml kabinetfőnök-helyettese volt az egyetlen résztvevő az orosz Biztonsági Tanácsának ülésén, aki ellenezte az ukrajnai inváziót. Kozak a háború elején igyekezett közvetíteni a felek között, olyan megállapodást kötött volna, amely kizárja Ukrajna NATO tagságát. Ebbe Putyin nem akart belelegyezni, mivel szeretett volna területeket szerezni a kelet-európai országból. Több forrás is azt emelte ki, hogy az elmúlt hónapokban többször is

azt javasolta az orosz elnöknek, hogy kezdjen valódi tárgyalásokat Kijevvel és fejezze be a hadműveleteket Ukrajnában.

A távozását követően arról szólnak a hírek, hogy távozik a politikából és az üzleti életben folytatja, mindez mutatja, hogy teljesen eltávolították őt a döntéshozói körökből.

