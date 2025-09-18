Amerikai elemzőház: Putyin egyetlen lépéssel jelezte igazán, hogy folytatni fogja a háborút

Dmitrij Kozaknak, a Kreml kabinetfőnök-helyettesének a neve kifejezetten ismeretlen lehet a szélesebb közvélemény számára, pedig jelentős befolyással bír az orosz politikai döntésekre, mivel nagyon közel van Putyinhoz is. Az ISW szerint most menesztették a pozíciójából, ez pedig maga Oroszország legfőbb vezetője, egyenesen az államfő hagyhatta jóvá. Az amerikai agytröszt szerint a belső feszültségek vezettek Kozak menesztéséhez:
a magas rangú politikus szorgalmazta a tárgyalásokat Ukrajnával, ezzel szembe ment a Kreml nyilvános politikájával.
Távozása egyben azt is jelentheti, hogy Putyin elkötelezte magát a háború folytatása mellett, mivel igyekszik eltüntetni azokat az embereket, akik a konfliktus lezárását kezdeményezik. Hivatalosan egyébként nem „bocsátották el” Kozakot, hanem „felmondott”, az ISW ezt orosz médiaértesülésekre alapozza.
A háború kirobbanását megelőző napokban, 2022. február 21-én a Kreml kabinetfőnök-helyettese volt az egyetlen résztvevő az orosz Biztonsági Tanácsának ülésén, aki ellenezte az ukrajnai inváziót. Kozak a háború elején igyekezett közvetíteni a felek között, olyan megállapodást kötött volna, amely kizárja Ukrajna NATO tagságát. Ebbe Putyin nem akart belelegyezni, mivel szeretett volna területeket szerezni a kelet-európai országból. Több forrás is azt emelte ki, hogy az elmúlt hónapokban többször is
azt javasolta az orosz elnöknek, hogy kezdjen valódi tárgyalásokat Kijevvel és fejezze be a hadműveleteket Ukrajnában.
A távozását követően arról szólnak a hírek, hogy távozik a politikából és az üzleti életben folytatja, mindez mutatja, hogy teljesen eltávolították őt a döntéshozói körökből.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?
Ne legyenek illúzióink: ez ránk nézve is szörnyű következményeket hozhat.
Új bírság vár az autósokra, a Véda ezt is látja
A biztonsági öv használatának elmulasztása az objektív felelősség hatálya alá tartozik.
Támadás érte a Duna House-t
Ügyféladatok nem kerültek illetéktelen kezekbe.
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
Mit mutat a tőzsde?
Warren Buffett helyett én: Kezdők útmutatója a befektetéshez- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Titkos orosz műveletre derült fény: gyújtóbombákat rejtettek csomagokba
Európai célpontokra mentek.
Indul a jegyértékesítés a Los Angeles-i olimpiára, három mozijegy áráért ott lehetsz
Szimbolikus árat kapott.
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek
600 ezer euró a kár.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod