Angliából is megüzente Donald Trump: le kell állni az orosz olajjal, ez lehet a kulcs a háború végéhez

Mint arról beszámoltunk, Trump kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "komoly csalódást" okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.
Az amerikai elnök és a brit kormányfő egyaránt kifogásolta azt is, hogy
egyes országok még mindig vásárolnak olajat Oroszországtól.
Trump a Guardian tudósítása szerint azt mondta, hogy ha a nyersolaj ára csökken, Putyinnak "nem lesz más választása, ki fog szállni abból a háborúból". De, mint hozzátette, az európai országok továbbra is vásárolnak olajat Oroszországtól.
Trump kiemelte, szankciókat vezetett be India ellen, hogy rávegye Újdelhit, hagyják abba az orosz olaj vásárlását, majd előrevetítette, hogy
hajlandó vagyok más lépéseket is tenni, de nem akkor, amikor azok, akikért harcolok, közben olajat vásárolnak Oroszországtól. Ha az olaj ára csökken, nagyon egyszerű: Oroszország meg fog állapodni.
Az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásának lehetőségére vonatkozó kérdésre a munkáspárti brit miniszterelnök azt mondta: "van egy-két európai ország", amelyik még mindig túlságosan függ az orosz olajszállításoktól, és
nekik "érdemes lenne újból megvizsgálniuk ezt az ügyet".
Donald Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidencián, Windsorban. Csütörtök délután innen helikopterrel a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciájára, Chequersbe utazott és kétoldalú csúcstalálkozót tartott Starmerrel.
Az ezt követő közös sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei – a dróntámadások, illetve a NATO-légtér nemrégiben észlelt példátlan mértékű megsértése Lengyelországban – nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában.
Ugyanerről a kérdésről Trump kijelentette: hivatalba lépése óta az Egyesült Államok hét háborút "oldott meg", olyan háborúkat, amelyekről korábban azt tartották, hogy "megoldhatatlanok" és tárgyalni sem lehet róluk. Az amerikai elnök nem nevezte meg ezeket a háborúkat. Kijelentette ugyanakkor:
az orosz elnökhöz fűződő viszonya alapján úgy gondolta, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása lesz ezek közül a legkönnyebb.
Putyin azonban igencsak cserbenhagyott
- fogalmazott Donald Trump a brit kormányfővel tartott csütörtöki sajtóértekezletén.
Arra a kérdésre, hogy Ukrajna ügyében milyen további lépéseket tervez, Trump megismételte azt a többször hangoztatott álláspontját, hogy ha a háború kitörésének idején ő lett volna az amerikai elnök, "a konfliktus el sem kezdődött volna". Szerinte az ukrajnai háború közvetlenül nem érinti az Egyesült Államokat, de ő személyes kötelezettségének tartja, hogy elérje ennek a háborúnak a befejezését is.
Arra a kérdésre, hogy a palesztin államiság elismerését célzó brit tervről mi a véleménye, Trump úgy fogalmazott, hogy ő az elsődlegesen elérendő feladatnak a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet által az Izrael ellen 2023 októberében elkövetett terrortámadás során elhurcolt túszok azonnali szabadon engedését tartja. Mint elmondta, 2023. október 7-e, a Hamász támadásának időpontja az emberiség egyetemes történetének egyik legsötétebb napja volt.
Az amerikai elnök kijelentette azt is, hogy a palesztin államiság elismerésének terve
"azon csekély számú ügyek egyike", amelyekben nem ért egyet a brit miniszterelnökkel.
Keir Starmer július végén jelentette be, hogy Nagy-Britannia az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot, ha az izraeli kormány addig nem hirdet tűzszünetet a Gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult "rettenetes állapotok" megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területek annektálásától, és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely elvezet a kétállami megoldáshoz.
A csütörtöki sajtótájékoztatón Donald Trump kijelentette: elnökségének kezdete óta az amerikai gazdaságba 17 ezer milliárd dollár új befektetés érkezett, és az Egyesült Államok jelenleg a világ "gazdasági szupersztárja". Hozzátette: hivatali elődje, Joe Biden elnökségének idején összesen nem érkezett ezermilliárd dollárnyi befektetés az amerikai gazdaságba.
Trump másodszor járt Nagy-Britanniában állami látogatáson, vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként.
Ez példátlan a két ország kapcsolatainak történetében,
mivel eddig nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is állami látogatásra invitálják Nagy-Britanniába.
Donald Trump hivatalos angliai programja a brit kormányfővel rendezett csütörtöki csúcstalálkozóval és az utána tartott közös sajtóértekezlettel befejeződött.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall
