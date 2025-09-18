Baskíriában támadtak az ukrán drónok: lángokban a kulcsfontosságú szalavati létesítmény

Mintegy 1300 kilométer mélyen hatolt be az ukrán drón Oroszország területére, Baskíria autonóm köztársaságig, majd
a kulcsfontosságú szalavati olajfinomító egyik épületébe csapódtak.
A detonációt követően hatalmas tűz ütött ki az üzemben, jól láthatóan az egyik épület szinte teljes egészében ég. Az ország energetikai szektorában rendkívüli szerepet betöltő telep évente mintegy 10 millió tonnás kapacitással bír, a Gazprom tulajdonába tartozik.
https://t.co/4tS2FQCzDD pic.twitter.com/H8ieyBkaA2 https://t.co/4tS2FQCzDD— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) September 18, 2025
Az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentésében összesen 43 lelőtt ukrán drónról számolt be, találatokról nem számoltak be. Arról nem írtak, hogy milyen károk keletkeztek a támadás során.
Turns out it was another strike on a refinery: the Gazprom Neftekhim Salavat cracking refinery in Salavat, Bashkortostan, over 1300 km from the front line. Ukrainian sanctions in action. https://t.co/6SVaXvpVSE pic.twitter.com/SFfbj8r55y https://t.co/6SVaXvpVSE— NOELREPORTS (@NOELreports) September 18, 2025
Ukrajna 2025 nyarán szisztematikusan kezdte támadni az orosz energetikai létesítményeket, több kőolajvezeték átemelőállomását és finomítót is támadott. Moszkva emiatt kénytelen a belföldi ellátás komoly hiányosságaival szembenézni.
Kijev célja egyértelműen az, hogy az orosz lakosságot a háború ellen fordítsa, valamint a Kremlt elvágni a kulcsfontosságú energiahordozó kereskedelméből származó bevételektől,
mivel a nyugati szankciók ellenére Indiának és Kínának a mai napig nagy tételben mennek a szállítmányok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel
A száraz, hideg légtömeg megtette a magáét.
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet
Pár héten belül jön a változás.
Geológiai csoda van a lábunk alatt, csak le kell fúrni érte - Új szektorban terjeszkedik az MVM
Nagy potenciál rejlik benne.
Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben
Az NGM államtitkára szólalt fel a Portfolio konferenciáján.
Nagy bajok vannak a Woltnál
Repült a büntetés.
Ugrik az OTP a nyitást követően
Erősen indul a nap.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod