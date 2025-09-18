  • Megjelenítés
Baskíriában támadtak az ukrán drónok: lángokban a kulcsfontosságú szalavati létesítmény
Baskíriában támadtak az ukrán drónok: lángokban a kulcsfontosságú szalavati létesítmény

Kulcsfontosságú oroszországi olajlétesítményt támadtak az ukrán drónok, ezzel folytatva az elmúlt hetekben megfigyelhető csapások sorozatát.

Mintegy 1300 kilométer mélyen hatolt be az ukrán drón Oroszország területére, Baskíria autonóm köztársaságig, majd

a kulcsfontosságú szalavati olajfinomító egyik épületébe csapódtak.

A detonációt követően hatalmas tűz ütött ki az üzemben, jól láthatóan az egyik épület szinte teljes egészében ég. Az ország energetikai szektorában rendkívüli szerepet betöltő telep évente mintegy 10 millió tonnás kapacitással bír, a Gazprom tulajdonába tartozik.

Az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentésében összesen 43 lelőtt ukrán drónról számolt be, találatokról nem számoltak be. Arról nem írtak, hogy milyen károk keletkeztek a támadás során.

Ukrajna 2025 nyarán szisztematikusan kezdte támadni az orosz energetikai létesítményeket, több kőolajvezeték átemelőállomását és finomítót is támadott. Moszkva emiatt kénytelen a belföldi ellátás komoly hiányosságaival szembenézni.

Kijev célja egyértelműen az, hogy az orosz lakosságot a háború ellen fordítsa, valamint a Kremlt elvágni a kulcsfontosságú energiahordozó kereskedelméből származó bevételektől,

mivel a nyugati szankciók ellenére Indiának és Kínának a mai napig nagy tételben mennek a szállítmányok.

