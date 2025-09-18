Befutott a segélycsomag: már Ukrajnában vannak az új amerikai fegyverek

Az ukrán közszolgálati műsorszóró, a Suspilne egy NATO-n belüli forrásra hivatkozva közölte, hogy további szállítmányok is várhatók hamarosan, mi több
már több segélycsomagot útnak indítottak.
Eddig összesen négy fegyvercsomagot finanszíroztak a PURL-ön (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül.
Donald Trump amerikai elnök kormányzata korábban megerősítette, hogy Ukrajna hamarosan ellátmányhoz jut az amerikai készletekből, amelyet a NATO-szövetségesek finanszíroznak a PURL-mechanizmuson keresztül.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap jelentette be, hogy az első két katonai segélycsomagban Patriot és Himars légvédelmi rendszerekhez való rakéták is érkeznek.
