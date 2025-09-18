Bejelentette Oroszország: két feltétele van most a békének

Oroszország kész kompromisszumos békét kötni Ukrajnával, ha Oroszország „valós biztonsági érdekeit” és az „orosz kisebbség jogait” hajlandó Kijev figyelembe venni – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Úgy látjuk, hogy – ahogy Vlagyimir Putyin elnök is hangsúlyozta – csak egy kompromisszumos béke lehet fenntartható. Erre készen állunk”

– jelentette ki Szergej Lavrov.

Hozzátette: Oroszország akkor hajlandó ilyen békét kötni, ha az ország „valós biztonsági érdekeit” és az ukrajnai orosz kisebbség jogait is biztosítják a felek.

Lavrov nem taglalta, Moszkva ezeket a tényezőket pontosan hogy képzeli el. Oroszország korábban az orosz nyelv ukrán államnyelvvé nyilvánítását, illetve a NATO-csapatok Kelet-Európából való kivonását követelte a nyugati országoktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images