  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni
Globál

Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni

Portfolio
Sikeres ellentámadásba kezdett az ukrán haderő Donyeck megyében – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Állítása szerint az offenzíva „néhány hete” tart és az ukrán haderő „remekül teljesít.”

Az ukrán haderő főleg Dobropillija és Pokrovszk térségében tevékenykedik, Zelenszkij állítása szerint a fő siker, hogy

megfosztották az orosz haderőt azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak”

a régióban.

Zelenszkij szerint az ukrán katonák hét települést és összesen 160 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól, illetve még 170 négyzetkilométernyi területet és 9 települést „tisztítottak meg a betolakodóktól.”

Állítása szerint a művelet során rengeteg orosz hadifoglyot ejtettek.

Zelenszkij elnök jelentését független források alapján nem lehet megerősíteni, a közzétett számokat érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Ha igaz, amit állít, az ukrán haderő most nagyobb sikert ért el Pokrovszk térségében pár hét alatt, mint a 2023-as, országos ellenoffenzíva során, melyben a mostaninál lényegesen nagyobb, átfogóbb támadást indítottak, sokkal nagyobb frontszakaszon.

Kapcsolódó cikkünk

Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1356995459-egészség-élet-genetika-kutatás-orvostudomány-sejt-spermium-tudomány
Globál
Megkongatták a vészharangot az agyevő amőba miatt: egyre több a halálos fertőzés
Pénzcentrum
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility