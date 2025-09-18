Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni

Sikeres ellentámadásba kezdett az ukrán haderő Donyeck megyében – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Állítása szerint az offenzíva „néhány hete” tart és az ukrán haderő „remekül teljesít.”

Az ukrán haderő főleg Dobropillija és Pokrovszk térségében tevékenykedik, Zelenszkij állítása szerint a fő siker, hogy

megfosztották az orosz haderőt azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak”

a régióban.

Zelenszkij szerint az ukrán katonák hét települést és összesen 160 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól, illetve még 170 négyzetkilométernyi területet és 9 települést „tisztítottak meg a betolakodóktól.”

Állítása szerint a művelet során rengeteg orosz hadifoglyot ejtettek.

Zelenszkij elnök jelentését független források alapján nem lehet megerősíteni, a közzétett számokat érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Ha igaz, amit állít, az ukrán haderő most nagyobb sikert ért el Pokrovszk térségében pár hét alatt, mint a 2023-as, országos ellenoffenzíva során, melyben a mostaninál lényegesen nagyobb, átfogóbb támadást indítottak, sokkal nagyobb frontszakaszon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images