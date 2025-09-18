Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni

Állítása szerint az offenzíva „néhány hete” tart és az ukrán haderő „remekül teljesít.”
Az ukrán haderő főleg Dobropillija és Pokrovszk térségében tevékenykedik, Zelenszkij állítása szerint a fő siker, hogy
megfosztották az orosz haderőt azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak”
a régióban.
Zelenszkij szerint az ukrán katonák hét települést és összesen 160 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól, illetve még 170 négyzetkilométernyi területet és 9 települést „tisztítottak meg a betolakodóktól.”
Állítása szerint a művelet során rengeteg orosz hadifoglyot ejtettek.
Zelenszkij elnök jelentését független források alapján nem lehet megerősíteni, a közzétett számokat érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Ha igaz, amit állít, az ukrán haderő most nagyobb sikert ért el Pokrovszk térségében pár hét alatt, mint a 2023-as, országos ellenoffenzíva során, melyben a mostaninál lényegesen nagyobb, átfogóbb támadást indítottak, sokkal nagyobb frontszakaszon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelem! Három napra leáll az online állampapír-forgalmazás
Karbantartás miatt.
Csupa jó hír jött az időjárásról
A hétvégére visszatér a nyár.
Leköszön a KAVOSZ éléről Krisán László
23 év után távozik a vezérigazgató.
Elkelt a Belügyminisztérium épülete, 51 milliárd forint a vételár
Csak egy vevő volt talpon a vidéken.
Öles léptekkel halad a Magyarország számára is kulcsfontosságú gázmezőprojekt
2027 továbbra is tartható.
Bejelentette Oroszország: két feltétele van most a békének
Ez most a Kreml álláspontja.
Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát
Csaknem fél évszázada szunnyadt ott több tucat lőszer.
Határzárral kezdhet Kína fullasztásába az EU
A kereskedelem logikáját most a biztonságé vette át a lengyeleknél.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod