Csendes gyilkos ólálkodik Európában, több ezren estek áldozatul neki csak idén
Csendes gyilkos ólálkodik Európában, több ezren estek áldozatul neki csak idén

Portfolio
Egy szerdán megjelent tanulmány szerint a klímaváltozás 16 500 ember haláláért tehető felelőssé Európában csak ezen a nyáron – írja a Politico.

Az Imperial College London és a London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatóinak tanulmánya szerint idén nyáron 24 400 ember halt meg Európában a hőséggel összefüggésben.

68 százalékuk viszont nem halt volna meg, ha nem lenne a klímaváltozás számlájára írható felmelegedés.

Ezek a számok valódi embereket jelentenek, akik az elmúlt hónapokban a rendkívüli hőség miatt vesztették életüket. Sokan közülük nem haltak volna meg, ha nincs az éghajlatváltozás

– mondta Friederike Otto klímakutató, a kutatás egyik résztvevője.

Európa legnagyobb városai az ipari forradalom előtti időszakhoz képest 2,2 Celsius-fokkal lettek melegebbek mára.

Az EU klímaváltozása szolgálata, a Copernicus szerint az idei volt a harmadik legmelegebb nyár Európában, mióta hivatalos méréseket végeznek.

Az extrém hőség főleg az időseket és krónikus betegségekkel küzdőket viseli meg, és körükben a legnagyobb a többlethalálozás.

Akiknek a halála a klímaváltozás számlájára írható, azok 85 százaléka 65 év feletti. Mivel Európa társadalma egyre inkább elöregszik, egyre nagyobb problémát fog jelenteni a felmelegedés.

A hőhullámok során a hőmérséklet 2-4 fokos emelkedése több ezer ember számára jelentheti a különbséget élet és halál között. Ezért nevezik a hőhullámokat csendes gyilkosoknak

– mondta Garyfallos Konstantinoudis, a kutatás egyik résztvevője.

A kutatók azt a 854 európai várost vizsgálták meg, amelyek lakosságszáma eléri az 50 ezer főt. Ez a teljes uniós és brit lakosságnak csak a 30 százalékát jelenti, tehát a kutatás nem reprezentálja a teljes európai népességet.

A leginkább sújtott országok Olaszország (4597 plusz halálozás) és Spanyolország (2841 plusz halálozás).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

