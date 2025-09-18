  • Megjelenítés
Döntött Donald Trump: terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-mozgalmat
Döntött Donald Trump: terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-mozgalmat

Terrorszervezetté nyilvánítja Donald Trump amerikai elnök az Antifa-mozgalmat – ezt a politikus Truth Social oldalán jelentette be.

Örömmel értesítem az USA Hazafiait, hogy az ANTIFÁT, EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT, JELENTŐS TERRORSZERVEZETTÉ nyilvánítom. Azt is javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit vizsgáljuk ki a lehető legmagasabb törvényi szinten. Köszönöm a figyelmet!”

– írta Donald Trump.

Egyelőre nem világos, az elnök pontosan milyen konkrét intézkedéseket akar tenni az Antifa-mozgalommal szemben. Ez egy decentralizált politikai erő: szervezetnek sem igazán lehet nevezni, nincs vezetése, nincsen semmilyen irányítási struktúrája, maximum egyes, helyi baloldali aktivista-csoportok vannak, amelyek „antifánk” vallják magukat. Ilyen módon tehát „antifa-finanszírozók” feltérképezése is problémás lesz.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

