Egy Holdon megtalálható anyag oldhatja meg az emberiség egyik nagy kihívását

A finn Bluefors, kvantumszámítógépekhez szükséges ultrahideg hűtőrendszerek gyártója, több tízezer liter hélium-3 vásárlásáról kötött megállapodást az Interlune űrbányászati vállalattal.

A több mint 300 millió dolláros üzlet a történelem legnagyobb űrből származó természeti erőforrás vásárlása.

Az Interlune, amelyet a Blue Origin űrvállalat vezetői, valamin egy Apollo-űrhajós alapított, az első olyan vállalattá kíván válni a jövőben, amely a Holdon megtalálható nyersanyagok kitermelésével foglalkozik. A cég a harmadik ügyfelét szerezte meg a Bluefors személyében, amely évi 10 ezer liter hélium-3 szállítására kötött szerződést a 2028-2037 közötti időszakra.

A születésnapi léggömbökhöz is használt héliumnál is könnyebb gát, a hélium-3 a Földön rendkívül ritka, de a Hold felszínén bőségesen megtalálható. Az Interlune kilogrammonként (kb. 7,5 liter) 20 millió dollárra becsüli az értékét.

Ez az egyetlen olyan erőforrás a világegyetemben, amelynek ára elég magas ahhoz, hogy érdemes legyen az űrbe menni érte és visszahozni a Földre

- nyilatkozta Rob Meyerson, az Interlune vezérigazgatója.

A jövő egyik legizgalmasabb technológiai újításának számító, kvantumbitek (qubitek) szuperpozíciójának elvén működő kvantumszámítógépek működéséhez elengedhetetlen a rendkívül alacsony hőmérséklet (-272 Celsius-fok körül), amelyet a hélium-3 és hélium-4 keverékével működő hűtőberendezések képesek lehetnek biztosítani. Ezek a rendszerek akár mínusz -278,9 Celsius-fok alatti hőmérsékletet is képesek létrehozni.

Ugyan a kvantumszámítástechnika jelenleg gyerekcipőben jár, a jövőbeli kereskedelmi célú kvantumszámítógépek akár millió qubittel is rendelkezhetnek, és ezek hűtésére egyenként akár több ezer liter hélium-3-ra is szükség lehet.

Több hélium-3-ra lesz szükségük, mint amennyi a Földön elérhető

- mondta Gary Lai, az Interlune társalapítója és technológiai igazgatója.

A Hold felszínén a hélium-3 a napszél által szállított részecskékből halmozódott fel az elmúlt 4 milliárd évben. Az Interlune becslése szerint több mint egymillió tonna hélium-3 található a Holdon.

A tervezett bányászati folyamat során a holdfelszín anyagát kiássák, centrifugális erővel szétválogatják a részecskéket, majd felszabadítják a felszíni buborékokban csapdába esett gázokat. Ezután a hélium-3-at elválasztják a többi gáztól, és visszaszállítják a Földre. A folyamat végén a kiásott anyagot visszahelyezik a holdfelszínre.

Az Interlune már sikeresen tesztelte technológiája több elemét, beleértve egy óránként 100 tonna anyag kitermelésére képes markoló prototípusát, valamint a hélium-3 és hélium-4 szétválasztását. A cég egy multispektrális kamerát is elhelyez egy holdjárón még idén, hogy feltérképezze a hélium-3 lelőhelyeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images