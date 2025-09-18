Az ukrán száloptikás drónok komoly kihívást okoznak az orosz haderőnek, a frontvonalon és a határ menti megyékben is – ecsetelte Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértő az MK.ru-nak.

Nagyon halkak, alig lehet őket hallani. És mivel száloptikát használnak, nem lehet őket megzavarni elektronikus harcászati rendszerekkel sem”

– fejtette ki Knutov.

Állítása szerint az ukrán haderő rendszeresen használ ilyen drónokat polgári célpontok ellen Belgorod megyében, a határ mentén, ezért Knutov egy újfajta légvédelmi struktúra létrehozását javasolta, a második világháborús, Moszkvát védő védelmi légvédelemi rendszerek mintájára.

Olyan sok mobil légvédelmi csoportot kell létrehoznunk, amennyit csak lehet, hogy légvédelmi fedezetet tudjunk adni, hasonló rendszerben, mint ami a Nagy Honvédő Háborúban is működött”

– fejtette ki Knutov.

Moszkva védelmére a Szovjetunió 1942-ben többlépcsős légvédelmi rendszert hozott létre: a város légterét mobil légvédelmi egységek, fényszórók, léggömbök, vadászgépek védték.

