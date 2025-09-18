Előkerült az orosz vezérkari főnök: minden fronton orosz nyomulásról számolt be, de van itt egy furcsaság

Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke szerdán meglátogatta az Ukrajnában állomásozó orosz csapatokat, és jelentette, hogy a moszkvai erők minden fronton előrenyomulnak. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a leghevesebb összecsapások a stratégiai fontosságú logisztikai központ, Pokrovszk körül zajlanak. A katonai vezető kijelentette, hogy az orosz csapatok jelentős előrehaladást értek el a kelet-ukrajnai Donyeck régióban, amely a konfliktus fő színtere, valamint nyugatabbra, a zaporizzsjai és a dnyipropetrovszki régiókban is.

Csapataink gyakorlatilag minden irányban előrenyomulnak a különleges katonai művelet zónájában. A legsúlyosabb harcok a krasznoarmejszki irányban zajlanak

- idézte a védelmi minisztérium a tábornokot, aki Pokrovszk szovjet kori nevét használta.

Kiemelte, hogy az ellenség "minden eszközzel, veszteségekkel nem számolva, sikertelenül próbálja megállítani előrenyomulásunkat és visszaszerezni a kezdeményezést". Az orosz tábornok szerint az ukrán hadsereg "a legjobban képzett és leghatékonyabb harci egységeket vezényelte ide más területekről, ami megkönnyíti csapataink előrenyomulását más szektorokban". Az orosz erők hónapok óta folytatnak intenzív támadásokat Pokrovszk környékén, miközben lassan haladnak előre Kelet-Ukrajnában.

Geraszimov azt is közölte, hogy az orosz erők előrehaladást érnek el Kupjanszk, egy nagyrészt lerombolt város elfoglalásában az északkeleti harkivi régióban, valamint a keletebbre fekvő Jampilban is. A tábornok állításai azonban ellentmondanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán katonai tisztviselők beszámolóinak. Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjújában a héten elmondta, hogy

bár új orosz offenzívákra számít, Moszkva erői kevés sikert értek el a frontvonalakon a közelmúltbeli tevékenységük során.

Az utolsó három orosz offenzíva kudarcot vallott, bár még két komolyabb támadást terveznek. Véleményem szerint ez fontos jelzés

- mondta az ukrán elnök. Egy ukrán parancsnok a héten arról számolt be, hogy erőik visszaverték az orosz előrenyomulást Pokrovszk közelében, míg a csapatmozgások nyomon követésére nyílt forrású térképeket használó DeepState katonai blog, ukrán sikerekről számolt be a frontvonal ezen szakaszán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images