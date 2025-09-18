Ennyit a világ csodája címről? Szégyenpadra ültethetik az egyik legnépszerűbb látványosságot

2007-ben több mint 100 millió szavazattal választották a világ hét új csodája közé a perui inka szentélyt,
A helyzete mostanra mégis kritikussá vált.
A New7Wonders szervezet közleménye szerint a helyszín listán maradása a perui döntéshozók kezében van, akik már megkapták a javaslataikat, hogy miképp valósíthatnának meg egy stratégiai átalakítási tervet.
A szervezet hangsúlyozta, hogy a kitüntetés elkötelezettséget feltételez a helyszín megőrzése és felelős fenntartása, valamint a nemzetközi védelmi szabványok betartására iránt. Jean-Paul de la Fuente igazgató szerint
még korai lenne arról beszélni, hogy a Machu Picchu elveszítheti-e a világ új csodája címet, és ki kerülhetne fel a listára helyette,
mindenesetre figyelmeztetésnek szánják a mostani közleményt.
A perui kulturális minisztérium nem reagált közvetlenül, de a közösségi médiában jelezte, hogy az UNESCO az egyetlen illetékes szerv a kulturális és természeti örökség védelmét illetően. A minisztérium szerint a Machu Picchu védelme nincs veszélyben, és nem szerepel az UNESCO veszélyeztetett világörökségi listáján.
Mindeközben a perui kereskedelmi és turisztikai minisztérium bejelentette, hogy találkozót szervez az ország turisztikai szövetségeivel a Machu Picchu körüli "összetett helyzet" megoldására. Az akut problémák szeptember elején kezdődtek, amikor tüntetések robbantak ki a szentélyhez vezető útvonal koncessziója miatt, és több ezer utazó rekedt a helyszín környékén.
A New7Wonders igazgatója szerint a helyzet már évek óta érlelődik.
A szervezet szerint az utóbbi években csak szaporodtak a kihívások:
túlzott turisztikai nyomás, emelkedő árak, a történelmi örökség károsodásának veszélye, jegyértékesítéssel kapcsolatos szabálytalanságok, közlekedési nehézségek és a fenntartási szabályozás elégedetlen betartása jellemzi a Machu Picchut.
Ehhez társulnak a társadalmi konfliktusok, az intézmények és az idegenforgalmi vállalatok közötti koordináció hiánya, valamint a látogatók ismétlődő panaszai
- írta a szervezet.
A Machu Picchu látogatóinak száma várhatóan meghaladja az 1,5 millió főt idén, ami új rekordot jelentene a pandémia előtti 2019-es csúcs után - közölte a kulturális minisztérium.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere
Ezt üzente a mesterséges intelligencia.
Mérföldkőhöz érkezett a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése, több mint egy kilométerrel az Alpok alatt
Az utolsó réteget is átfúrták.
Oroszországnak kémkedhettek a NATO egyik legerősebb államában, letartóztatták őket
Egyre több a hasonló eset.
Befutott a segélycsomag: már Ukrajnában vannak az új amerikai fegyverek
Az első még néhány másik közül.
Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük
A kutatók más megközelítést javasolnak.
Angliából is megüzente Donald Trump: le kell állni az orosz olajjal, ez lehet a kulcs a háború végéhez
Putyinnak szerinte így nem lesz más választása, mint kiszállni a háborúból.
Megszólalt a Kreml az esetleges orosz-ukrán csúcsról: nem Zelenszkijjel ülhet le Putyin legközelebb?
Lavrov szerint Trump hiába fenyegeti Kínát és Indiát.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod