Ennyit a világ csodája címről? Szégyenpadra ültethetik az egyik legnépszerűbb látványosságot

2007-ben több mint 100 millió szavazattal választották a világ hét új csodája közé a perui inka szentélyt,

A helyzete mostanra mégis kritikussá vált.

A New7Wonders szervezet közleménye szerint a helyszín listán maradása a perui döntéshozók kezében van, akik már megkapták a javaslataikat, hogy miképp valósíthatnának meg egy stratégiai átalakítási tervet.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a kitüntetés elkötelezettséget feltételez a helyszín megőrzése és felelős fenntartása, valamint a nemzetközi védelmi szabványok betartására iránt. Jean-Paul de la Fuente igazgató szerint

még korai lenne arról beszélni, hogy a Machu Picchu elveszítheti-e a világ új csodája címet, és ki kerülhetne fel a listára helyette,

mindenesetre figyelmeztetésnek szánják a mostani közleményt.

A perui kulturális minisztérium nem reagált közvetlenül, de a közösségi médiában jelezte, hogy az UNESCO az egyetlen illetékes szerv a kulturális és természeti örökség védelmét illetően. A minisztérium szerint a Machu Picchu védelme nincs veszélyben, és nem szerepel az UNESCO veszélyeztetett világörökségi listáján.

Mindeközben a perui kereskedelmi és turisztikai minisztérium bejelentette, hogy találkozót szervez az ország turisztikai szövetségeivel a Machu Picchu körüli "összetett helyzet" megoldására. Az akut problémák szeptember elején kezdődtek, amikor tüntetések robbantak ki a szentélyhez vezető útvonal koncessziója miatt, és több ezer utazó rekedt a helyszín környékén.

A New7Wonders igazgatója szerint a helyzet már évek óta érlelődik.

A szervezet szerint az utóbbi években csak szaporodtak a kihívások:

túlzott turisztikai nyomás, emelkedő árak, a történelmi örökség károsodásának veszélye, jegyértékesítéssel kapcsolatos szabálytalanságok, közlekedési nehézségek és a fenntartási szabályozás elégedetlen betartása jellemzi a Machu Picchut.

Ehhez társulnak a társadalmi konfliktusok, az intézmények és az idegenforgalmi vállalatok közötti koordináció hiánya, valamint a látogatók ismétlődő panaszai - írta a szervezet.

A Machu Picchu látogatóinak száma várhatóan meghaladja az 1,5 millió főt idén, ami új rekordot jelentene a pandémia előtti 2019-es csúcs után - közölte a kulturális minisztérium.

