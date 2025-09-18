Hajmeresztő összeesküvés-elmélet terjed Charlie Kirk haláláról – Rendkívüli videót tett közzé Izrael vezetője

Netanjahu kétperces videóüzenetét azzal kezdi: a náci propagandaminiszter, Joseph Göbbels azt mondta, hogy minél nagyobb egy hazugság, annál gyorsabban terjed.

Valaki kitalált egy szörnyen nagy hazugságot. Azt állítják, hogy Izraelnek valami köze volt Charlie Kirk szörnyű gyilkosságához. Ez őrület. Ez hamis. Ez felháborító”

– mondja Netanjahu.

Charlie Kirk was a great man. He deserves honor - not lies. pic.twitter.com/NwEN4B2q7w https://t.co/NwEN4B2q7w — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 18, 2025

A videóban „óriásnak” nevezi Charlie Kirköt, majd érdemeit méltatja, az izraeli vezető szerint a férfi emlékét szerinte besározzák az ilyen összesküvés-elméletek.

Netanjahu azt mondja: Kirk a zsidó-keresztény értékekért harcolt, szerette Izraelt és a zsidó népet, néhány napja neki személyesen is küldött levelet, melyben arról írt, hogy nyomasztja, hogy Izrael támogatása nemzetközi szinten csökken.

Arra is kitért, hogy Kirk „bizonyos intézkedésekkel nem értett egyet,” de a miniszterelnök ezt állítása szerint „szívesen fogadta.” Úgy látja, Kirk azért kritizálta Izraelt, mert szerette az országot, jó szándékkal, javítani akart a dolgokon.

Netanjahu arra is kitért, hogy meghívta Charlie Kirköt (ismét) Izraelbe.

A videó végén megvádoltja Katart azzal, hogy „lehet, hogy az ő pénzükkel” terjednek az Izraellel kapcsolatos összeesküvések.

Netanjahu vélhetően azokra a - többnyire amerikai szélsőjobboldali és szélsőbaloldali körökből származó – összeesküvés-elméletekre reflektált melyek szerint a Moszad gyilkolta meg Charlie Kirköt, mivel az elmúlt néhány hónap során nyilvános rendezvényeken kritikát fogalmazott meg Izrael gázai kampánya miatt. Kirk egyébként évek óta a legtöbb nyilvános rendezvényen vokálisan és nyíltan támogatását fejezte ki Izrael és népe mellett – ez az egyik fő oka annak, hogy a férfi az amerikai szélsőjobboldal körében népszerűtlen volt.

Kirk meggyilkolásával egy amerikai férfit, Tyler Robinsont vádolnak, aki vélhetően kvázi-spontán, politikai megfontolásból cselekedett.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images