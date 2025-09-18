  • Megjelenítés
Hatalmas veszélyben van a földi élet forrása, és ez lángba boríthatja az egész világot
Globál

Hatalmas veszélyben van a földi élet forrása, és ez lángba boríthatja az egész világot

Portfolio
A klímaválság miatt tavaly a világ folyómedencéinek csupán harmadában voltak normálisak a körülmények, miközben szélsőséges aszályok és árvizek sújtották a bolygót – írja a The Guardian.

A természetes vízkörforgás zavara

élelmiszerellátási problémákat, gyenge terméshozamokat és áremelkedéseket okozott, ami egyes súlyosan érintett területeken már feszültségekhez és elvándorláshoz vezetett.

A 2024-es év volt a valaha mért legmelegebb, amikor a felszíni átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Súlyos aszály sújtotta az Amazonas-medencét július és szeptember között, míg száraz körülmények uralkodtak Észak-Amerika egyes részein, Dél- és Délkelet-Afrikában, valamint Mexikóban.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) csütörtökön közzétett, a globális vízkészletek állapotáról szóló jelentése szerint Közép-Európa, Oroszország, Pakisztán és Észak-India áradásokkal küzdött. Afrikában a trópusi övezetben bekövetkezett áradások mintegy 2500 ember halálát okozták és 4 millió embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására, miközben jelentős károk keletkeztek a létfontosságú infrastruktúrában.

Brazília déli részét súlyos áradások sújtották, miközben az Amazonasban jelentősen csökkent a vízállás. A gleccserek minden régióban veszítettek jégtömegükből, immár a harmadik egymást követő évben, rekordveszteségekkel a Spitzbergákon, Skandináviában és Észak-Ázsia területén. A veszteségek körülbelül 1,2 milliméteres tengerszint-emelkedésnek felelnek meg.

Stefan Uhlenbrook, a WMO egyik igazgatója szerint a hótakaró egyes területeken eltűnik, és a hóolvadás csúcsa korábban következik be, ami hatalmas hatással van az ökológiára, mivel a vadon élő állatok és a növényzet nem akkor jutnak vízhez, amikor szükségük lenne rá.

A kormányok többféle intézkedést hozhatnak a vízkörforgás szélsőséges ingadozásainak hatásainak csökkentésére: az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors csökkentése; a víztárolás javítása víztározók építésével vagy a vizes élőhelyek helyreállításával; valamint a mezőgazdasági technikák módosításának ösztönzése a rendelkezésre álló víz optimális felhasználása érdekében.

A jelentés szerzői azonban figyelmeztetnek, hogy a kormányok nem lépnek fel kellő határozottsággal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna tüzérség frontvonal
Globál
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility