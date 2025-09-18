Hatalmas veszélyben van a földi élet forrása, és ez lángba boríthatja az egész világot

A természetes vízkörforgás zavara

élelmiszerellátási problémákat, gyenge terméshozamokat és áremelkedéseket okozott, ami egyes súlyosan érintett területeken már feszültségekhez és elvándorláshoz vezetett.

A 2024-es év volt a valaha mért legmelegebb, amikor a felszíni átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Súlyos aszály sújtotta az Amazonas-medencét július és szeptember között, míg száraz körülmények uralkodtak Észak-Amerika egyes részein, Dél- és Délkelet-Afrikában, valamint Mexikóban.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) csütörtökön közzétett, a globális vízkészletek állapotáról szóló jelentése szerint Közép-Európa, Oroszország, Pakisztán és Észak-India áradásokkal küzdött. Afrikában a trópusi övezetben bekövetkezett áradások mintegy 2500 ember halálát okozták és 4 millió embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására, miközben jelentős károk keletkeztek a létfontosságú infrastruktúrában.

Brazília déli részét súlyos áradások sújtották, miközben az Amazonasban jelentősen csökkent a vízállás. A gleccserek minden régióban veszítettek jégtömegükből, immár a harmadik egymást követő évben, rekordveszteségekkel a Spitzbergákon, Skandináviában és Észak-Ázsia területén. A veszteségek körülbelül 1,2 milliméteres tengerszint-emelkedésnek felelnek meg.

Stefan Uhlenbrook, a WMO egyik igazgatója szerint a hótakaró egyes területeken eltűnik, és a hóolvadás csúcsa korábban következik be, ami hatalmas hatással van az ökológiára, mivel a vadon élő állatok és a növényzet nem akkor jutnak vízhez, amikor szükségük lenne rá.

A kormányok többféle intézkedést hozhatnak a vízkörforgás szélsőséges ingadozásainak hatásainak csökkentésére: az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors csökkentése; a víztárolás javítása víztározók építésével vagy a vizes élőhelyek helyreállításával; valamint a mezőgazdasági technikák módosításának ösztönzése a rendelkezésre álló víz optimális felhasználása érdekében.

A jelentés szerzői azonban figyelmeztetnek, hogy a kormányok nem lépnek fel kellő határozottsággal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images