A harkivi területen található Kupjanszk térségében az ukrán oldalon harcoló belorusz önkéntesek jelentős csapást mértek az orosz állásokra. A Belorusz Önkéntes Hadtest, amely az ukrán hírszerzés különleges egységeibe integrálódott, speciális kiképzést kapott mélységi rajtaütések, szabotázsakciók és felderítő műveletek végrehajtására.

Az egyik ilyen művelet során a belorusz önkéntesek módosított aknavetőket használtak, amelyekben napalm-szerű anyagot és termit pelyheket kombináltak. Ezek a gyújtógránátok 2000 Celsius-fokon égtek, és

céljuk az volt, hogy felégessék az erdei fedezéket, valamint kényszerítsék az orosz katonákat rejtekhelyeik elhagyására.

A geolokalizált felvételek szerint a lövedékek Kindrasivka település közelében csapódtak be, ahol az orosz gyalogság többször próbált megkapaszkodni. A belorusz művelet az orosz parancsnokság hibáinak közvetlen következménye volt. Nemrégiben orosz katonák civil ruhában szivárogtak be a városba, és zászlókat helyeztek el a központban, azt a látszatot keltve, mintha elfoglalták volna a város felét. Az ukrán 10. hadtest azonban gyorsan azonosította ezeket a csoportokat, és FPV dróncsapásokkal, valamint házról házra járó elit erőkkel felszámolta őket.

Az orosz parancsnokság hibája jelentős erőforrás-pazarlást is jelentett az Oszkil folyón túli területeken. A tucatnyi katona feláldozása miatt a tényleges harcban részt vevő orosz erők napokig erősítés nélkül maradtak, mivel nehézségekbe ütközött az utánpótlás átjuttatása a folyón.

Az orosz vezetés megpróbálta menteni a helyzetet egy újabb zászlókitűzési akcióval, ezúttal drónok segítségével helyezve el az orosz zászlót a kupjanszki televízió adótornyán. Ez feldühítette az orosz katonai megfigyelőket, akik az orosz hatodik hadsereg parancsnokságának teljes leváltását követelték.

