Kiderült, ki veszi át a meggyilkolt Charlie Kirk szervezetének irányítását

A szervezet igazgatótanácsa az X-en jelentette be a döntést, kiemelve, hogy Charlie Kirk korábban már jelezte, halála esetén ezt szeretné.

Nem adjuk meg magunkat a gonosznak, folytatjuk a munkát

- közölte a vezetőség.

Charlie Kirk 2012-ben alapította a Turning Point USA-t, amely az egyik legbefolyásosabb konzervatív politikai szervezetté nőtte ki magát, és jelentős szerepet játszott a Trump-féle MAGA-mozgalom népszerűsítésében a fiatalok körében.

Férje meggyilkolását követő első nyilatkozatában Erika Kirk elkötelezettségét fejezte ki a folytatás mellett:

Az a mozgalom, amit a férjem épített, nem fog meghalni. Küldetése egy pillanatra sem ér véget

- mondta szeptember 12-i beszédében, ígéretet téve az őszre tervezett egyetemi kampuszkörút, az American Comeback Tour folytatására is.

A 36 éves Erika Kirk az arizonai Scottsdale-ben nőtt fel. Politikatudományt tanult az állami egyetemen, rövid ideig kosárlabdajátékos volt, majd 2012-ben megnyerte a Miss Arizona USA szépségversenyt. A pár 2020-ban jegyezte el egymást, majd egy évvel később házasodtak össze. Két kisgyermekük van.

