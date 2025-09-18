Kiebrudalná az oroszokat a lengyel ellenzék Varsó szívéből: két jó okuk is van erre

A PiS szerint a Szovjetunió annak idején a Lengyelország feletti szovjet uralom jelképeként választotta a jelenlegi helyszínt, ahonnan mint de facto helytartói palotából figyelhetik meg Varsót és az állami intézményeket.

A párt felhívta a figyelmet, hogy

a nagykövetség épülete túl közel van fontos állami épületekhez, például az elnöki palotához és a miniszterelnöki kancelláriához, ami biztonsági fenyegetést jelent,

és jobban kiszolgáltatja Lengyelországot az orosz hírszerzésnek.

Most van itt az ideje, hogy véget vessünk ennek az abnormális helyzetnek. Foglalkozunk ezzel a biztonságunk szempontjából fontos kérdéssel, mert nagyon komoly fenyegetés áll fenn, és nagyon szimbolikus dimenziója is van

– mondta Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke, volt miniszterelnök szeptember 17-én, ami Lengyelország második világháborús szovjet megtámadásának évfordulója.

A Donald Tusk vezette kormány korábban már döntött a poznani és krakkói orosz konzulátus bezárásáról a Lengyelország sérelmére elkövetett orosz szabotázsakciók miatt, de a varsói orosz nagykövetség továbbra is működik.

