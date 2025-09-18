  • Megjelenítés
Kiebrudalná az oroszokat a lengyel ellenzék Varsó szívéből: két jó okuk is van erre
Globál

Kiebrudalná az oroszokat a lengyel ellenzék Varsó szívéből: két jó okuk is van erre

Portfolio
A vezető lengyel ellenzéki párt, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek szerdán, amelyben az orosz nagykövetség helyszínének megváltoztatására szólítja fel a kormányt – írja a Notes From Poland.

A PiS szerint a Szovjetunió annak idején a Lengyelország feletti szovjet uralom jelképeként választotta a jelenlegi helyszínt, ahonnan mint de facto helytartói palotából figyelhetik meg Varsót és az állami intézményeket.

A párt felhívta a figyelmet, hogy

a nagykövetség épülete túl közel van fontos állami épületekhez, például az elnöki palotához és a miniszterelnöki kancelláriához, ami biztonsági fenyegetést jelent,

és jobban kiszolgáltatja Lengyelországot az orosz hírszerzésnek.

Most van itt az ideje, hogy véget vessünk ennek az abnormális helyzetnek. Foglalkozunk ezzel a biztonságunk szempontjából fontos kérdéssel, mert nagyon komoly fenyegetés áll fenn, és nagyon szimbolikus dimenziója is van

– mondta Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke, volt miniszterelnök szeptember 17-én, ami Lengyelország második világháborús szovjet megtámadásának évfordulója.

A Donald Tusk vezette kormány korábban már döntött a poznani és krakkói orosz konzulátus bezárásáról a Lengyelország sérelmére elkövetett orosz szabotázsakciók miatt, de a varsói orosz nagykövetség továbbra is működik.

Kapcsolódó cikkünk

A lengyelek óriási többsége nem hiszi el Trump verzióját az orosz drónbetörésről

Újabb drón repült a lengyel kormányzati épületek felé, azonnal léptek a hatóságok

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna tüzérség frontvonal
Globál
Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility