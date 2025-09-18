Kiszivárgott a titkos jelentés: valóságos összeomlás vár Oroszországra

Lesújtó képet vázolt fel a jelentés az oroszországi népesedési trendekről:
várhatóan a következő 50 évben mintegy 25 százalékkal csökkenhet az összlakosság.
A hírszerzés kiemeli, hogy a demográfiai összeomlás egyik legfőbb oka a háború Ukrajnával, amely már eddig is – a Kijev által ismertetett adatok szerint – mintegy 1 milliós veszteséget könyvelhettek el az orosz oldalon. Arról is írnak, hogy ez a dokumentum nem a saját elemzés, hanem egy bizalmas dokumentumot sikerült megszerezniük az oroszoktól.
A népesedési problémák már most is jelentkeznek az országban, mivel egyre több cég munkaerőhiánnyal szembesül, emiatt gyakran külföldi vendégmunkásokra szorulnak. A jelentés szerint a legdrámaibb trend a távol-keleti területeken kezdett kibontakozni, mivel Moszkva innen küldi a legnagyobb arányban főképp a 20 és 35 év közötti férfiakat a frontvonalra.
A demográfiai és gazdasági válság lassítása érdekében az orosz tisztviselők a vendégmunkások aktívabb bevonását javasolják. Aktívan toborozzák őket a bűnözői háborúban való részvételre is
– írja a jelentés.
Az orosz statisztikai hivatal utoljára 2022-ben hozott nyilvánosságra hivatalos adatokat a népesedési trendekről, akkor mintegy 430 ezer fővel csökkent az ország lakossága. Azóta a háború még jobban felpörgött, magasabbak lettek a veszteségek – ez a halottakat és a sebesülteket egyaránt jelenti, de nem ismertek a pontos részletek –, ráadásul Moszkvának az elöregedés problémájával is szembe kell néznie. A lap kiemeli, hogy a rendkívül kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére az orosz lakosság döntő többsége még mindig támogatja a háborút, és egy 16 százalékos kisebbség foglal ellene állást.
Címlapkép forrása: Artem Svetlov from Moscow, Russia via Wikimedia Commons
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel
A száraz, hideg légtömeg megtette a magáét.
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet
Pár héten belül jön a változás.
Geológiai csoda van a lábunk alatt, csak le kell fúrni érte - Új szektorban terjeszkedik az MVM
Nagy potenciál rejlik benne.
Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben
Az NGM államtitkára szólalt fel a Portfolio konferenciáján.
Nagy bajok vannak a Woltnál
Repült a büntetés.
Ugrik az OTP a nyitást követően
Erősen indul a nap.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod