Kiszivárgott a titkos jelentés: valóságos összeomlás vár Oroszországra

Lesújtó képet vázolt fel a jelentés az oroszországi népesedési trendekről:

várhatóan a következő 50 évben mintegy 25 százalékkal csökkenhet az összlakosság.

A hírszerzés kiemeli, hogy a demográfiai összeomlás egyik legfőbb oka a háború Ukrajnával, amely már eddig is – a Kijev által ismertetett adatok szerint – mintegy 1 milliós veszteséget könyvelhettek el az orosz oldalon. Arról is írnak, hogy ez a dokumentum nem a saját elemzés, hanem egy bizalmas dokumentumot sikerült megszerezniük az oroszoktól.

A népesedési problémák már most is jelentkeznek az országban, mivel egyre több cég munkaerőhiánnyal szembesül, emiatt gyakran külföldi vendégmunkásokra szorulnak. A jelentés szerint a legdrámaibb trend a távol-keleti területeken kezdett kibontakozni, mivel Moszkva innen küldi a legnagyobb arányban főképp a 20 és 35 év közötti férfiakat a frontvonalra.

A demográfiai és gazdasági válság lassítása érdekében az orosz tisztviselők a vendégmunkások aktívabb bevonását javasolják. Aktívan toborozzák őket a bűnözői háborúban való részvételre is

– írja a jelentés.

Az orosz statisztikai hivatal utoljára 2022-ben hozott nyilvánosságra hivatalos adatokat a népesedési trendekről, akkor mintegy 430 ezer fővel csökkent az ország lakossága. Azóta a háború még jobban felpörgött, magasabbak lettek a veszteségek – ez a halottakat és a sebesülteket egyaránt jelenti, de nem ismertek a pontos részletek –, ráadásul Moszkvának az elöregedés problémájával is szembe kell néznie. A lap kiemeli, hogy a rendkívül kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére az orosz lakosság döntő többsége még mindig támogatja a háborút, és egy 16 százalékos kisebbség foglal ellene állást.

