  • Megjelenítés
Lecsapott a legendás HIMARS: hatalmas „tűzijáték” lett a vége, méregdrága fegyvert vesztettek az oroszok
Globál

Lecsapott a legendás HIMARS: hatalmas „tűzijáték” lett a vége, méregdrága fegyvert vesztettek az oroszok

Portfolio
Friss felvételek jelentek meg arról, hogy az ukrán HIMARS egy orosz légvédelmi rendszerre csap le.

Egy Buk-M2 közepes hatótávolságú orosz légvédelmi rakétarendszert semmisítettek meg az ukránok egy amerikai fejlesztésű HIMARS-szel.

A leírás szerint a „Fekete-erdő” dandár egységei hajtották végre a támadást, amely a becsapódást követően hatalmas robbanást eredményezett. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mikor, és a frontvonal melyik szakaszán történt az eset.

A Buk-M2 az oroszok egyik legmodernebb légvédelmi rendszere. A közepes hatótávolságú, föld-levegő rakétarendszert cirkálórakéták, intelligens bombák és forgószárnyú repülőgépek, valamint pilóta nélküli légi járművek elleni védelemre tervezték.  

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna tüzérség frontvonal
Globál
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility