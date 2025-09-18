Lecsapott a legendás HIMARS: hatalmas „tűzijáték” lett a vége, méregdrága fegyvert vesztettek az oroszok

Friss felvételek jelentek meg arról, hogy az ukrán HIMARS egy orosz légvédelmi rendszerre csap le.

Egy Buk-M2 közepes hatótávolságú orosz légvédelmi rakétarendszert semmisítettek meg az ukránok egy amerikai fejlesztésű HIMARS-szel.

A leírás szerint a „Fekete-erdő” dandár egységei hajtották végre a támadást, amely a becsapódást követően hatalmas robbanást eredményezett. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mikor, és a frontvonal melyik szakaszán történt az eset.

HIMARS strike on the Russian BUK-M2 air defence system. Video by the https://twitter.com/15obrar?ref_src=twsrc%5Etfw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 17, 2025

A Buk-M2 az oroszok egyik legmodernebb légvédelmi rendszere. A közepes hatótávolságú, föld-levegő rakétarendszert cirkálórakéták, intelligens bombák és forgószárnyú repülőgépek, valamint pilóta nélküli légi járművek elleni védelemre tervezték.

