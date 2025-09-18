  • Megjelenítés
Magyar konzulátus nyílt Oszakában

Magyarország konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában, ami nagyban hozzájárulhat a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatok erősítéséhez – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és Japán együttműködése mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, s az Oszakai Világkiállítás kiváló alkalmat jelent a kapcsolatok megerősítésére, és arra, hogy ennek kézzelfogható jelenként hazánk a közép-európai országok között elsőként konzulátust nyisson a városban.

Ezután arra is emlékeztetett, hogy előző napi tokiói tárgyalásai során egyetértésre jutottak abban, hogy az együttműködés fejlesztésére van szükség, ez viszont nehezen képzelhető el a Kanszai régió és Japán nyugati része nélkül.

Rámutatott, hogy a Kanszai régió gazdasági teljesítménye megelőzi például Svájcét vagy Törökországét, és a Magyarországon működő 181 japán vállalat közül is soknak itt van a központja.

Ráadásul Japán egyetlen olyan egyeteme is itt van, ahol magyar tanszék működik, s a világszerte híres magyar fejlesztési módszert, a Pető-módszert alkalmazó intézet is itt működik

– jegyezte meg.

