Megérkezett a Meta nagy dobása: Mark Zuckerberg beépített kijelzővel felszerelt okosszemüveget mutatott be

A Meta Platforms bemutatta első, beépített kijelzővel ellátott okosszemüvegét, a Meta Ray-Ban Display-t, amellyel a vállalat folytatni kívánja az elsősorban szemüvegeket gyártó Ray-Ban-nel való együttműködését. Bár az elemzők nem jósolnak sok eladást az okoszeszköznek, szerintük jó úton halad a vállalat a korábban belengetett, kiterjesztett valóságot használó még fejlettebb szemüvegek fejlesztése felé.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a vállalat Meta Connect rendezvényen mutatta be az új okosszemüveget és a hozzá tartozó csuklópántos vezérlő. Utóbbi - a csomag részét képező - vezérlőegység a felhasználók kézmozdulatait parancsokká képes alakítani alakításával ezzel segítve például a szöveges üzenetek és hívások kezelését.

A termék 799 dolláros kezdőáron szeptember 30-tól lesz elérhető az üzletekben.

Az új Display szemüveg jobb lencséjébe egy kis digitális kijelzőt építettek, amely alapvető feladatok, például értesítések megjelenítésére szolgál.

A Meta emellett bemutatta az Oakley márkával közösen fejlesztett Vanguard nevű, sportolóknak szánt okosszemüveget is, amely 499 dollárba kerül és október 21-től lesz kapható. A modell képes a Garmin és a Strava fitnesz platformokat is integrálni, valamint valós idejű edzésadatokat rögzíteni és edzés utáni összefoglalókat küldeni. A gyártó állítása szerint az eszköz kilenc órás üzemidővel érkezik majd.

A vállalat frissítette korábbi Ray-Ban termékcsaládját is, amely bár nem rendelkezik beépített kijelzővel, de közel kétszeres akkumulátor-élettartamot és jobb kamerát kínál 379 dolláros áron, ami magasabb az előző generáció 299 dolláros árához képest.

Az elemzők nem számítanak arra, hogy a Display szemüveg jelentős eladásokat produkál, de úgy vélik, hogy fontos lépés lehet a Meta 2027-re tervezett "Orion" szemüvegének bevezetése felé, amelyet Zuckerberg korábban egy jövő felé mutató "időgépnek" nevezett.

Jitesh Ubrani, az IDC kutatási menedzsere szerint a Display szemüveg "kiváló értéket képvisel a benne lévő technológiáért", de hozzátette, hogy

a szoftvernek még fel kell zárkóznia.

