Megérkezett a Meta nagy dobása: Mark Zuckerberg beépített kijelzővel felszerelt okosszemüveget mutatott be

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a vállalat Meta Connect rendezvényen mutatta be az új okosszemüveget és a hozzá tartozó csuklópántos vezérlő. Utóbbi - a csomag részét képező - vezérlőegység a felhasználók kézmozdulatait parancsokká képes alakítani alakításával ezzel segítve például a szöveges üzenetek és hívások kezelését.
Introducing Meta Ray-Ban Display: A Breakthrough Category of AI Glasses https://t.co/NmeQmjm4DU pic.twitter.com/V1iHfwQKTH https://t.co/NmeQmjm4DU— Reality Labs at Meta (@RealityLabs) September 18, 2025
A termék 799 dolláros kezdőáron szeptember 30-tól lesz elérhető az üzletekben.
Az új Display szemüveg jobb lencséjébe egy kis digitális kijelzőt építettek, amely alapvető feladatok, például értesítések megjelenítésére szolgál.
A Meta emellett bemutatta az Oakley márkával közösen fejlesztett Vanguard nevű, sportolóknak szánt okosszemüveget is, amely 499 dollárba kerül és október 21-től lesz kapható. A modell képes a Garmin és a Strava fitnesz platformokat is integrálni, valamint valós idejű edzésadatokat rögzíteni és edzés utáni összefoglalókat küldeni. A gyártó állítása szerint az eszköz kilenc órás üzemidővel érkezik majd.
Oakley Meta Vanguard: peak performance AI glasses packed with technologies that will help you hit those PRs. pic.twitter.com/xyJCWQERjm https://t.co/xyJCWQERjm— Boz (@boztank) September 18, 2025
A vállalat frissítette korábbi Ray-Ban termékcsaládját is, amely bár nem rendelkezik beépített kijelzővel, de közel kétszeres akkumulátor-élettartamot és jobb kamerát kínál 379 dolláros áron, ami magasabb az előző generáció 299 dolláros árához képest.
Az elemzők nem számítanak arra, hogy a Display szemüveg jelentős eladásokat produkál, de úgy vélik, hogy fontos lépés lehet a Meta 2027-re tervezett "Orion" szemüvegének bevezetése felé, amelyet Zuckerberg korábban egy jövő felé mutató "időgépnek" nevezett.
Jitesh Ubrani, az IDC kutatási menedzsere szerint a Display szemüveg "kiváló értéket képvisel a benne lévő technológiáért", de hozzátette, hogy
a szoftvernek még fel kell zárkóznia.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Pikáns fordulat: hasonló gyanú merült fel Trump jobbkezénél, mint ami miatt mást kirúgna
A pénzügyminiszter került górcső alá.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Trump beismerte: nagyot tévedett Putyinnal kapcsolatban
A csalódás adott, de még mindig nincs döntés a folytatásról.
Már csak három hét és érkezik az Energy Investment Forum 2025!
Érdemes bebiztosítani a helyeket.
Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni
Kitolták az oroszokat több mint 16 településről - állítja.
Gigaberuházást jelentett be a Microsoft
4 milliárd dollár.
Végre egy jó hír: évtizedek óta tartó válság oldódhat meg egyetlen tollvonással
Hamarosan kész a megállapodás.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?