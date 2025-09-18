Megkongatták a vészharangot az agyevő amőba miatt: egyre több a halálos fertőzés

A Naegleria fowleri nevű amőba természetes vizekben él, és az orron keresztül az agyba kerülve halálos fertőzést eredményezhet.

Az indiai Kerala államban az év eddigi időszakában összesen 72 fertőzést diagnosztizáltak, és már 19 ember vesztette életét.

Tavaly egész évben volt 36 megfertőződés és 9 haláleset.

Altaf Ali orvos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az idei esetek szétszórtan jelentkeztek, nem úgy, mint korábban, amikor a fertőzések egy-két jól behatárolható területre koncentrálódtak.

Az agyevő amőbával való fertőződés szinte mindig halálos, azonban emberről emberre nem terjedhet, csak többnyire meleg természetes vizekben való fürdés révén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images