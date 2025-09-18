Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Az ultrafeldolgozott élelmiszereket (UPF) gyakran teszik felelőssé a modern egészségügyi problémákért, a demenciától az elhízásig. Ezeket az iparilag előállított termékeket – chipsek, készételek, üdítők, csomagolt snackek – sokan okolják a mai egészségügyi problémákért, mondván, hogy kifejezetten úgy tervezik őket, hogy maximalizálják a fogyasztást és a vállalati profitot.

Egy új kutatás azonban árnyaltabb képet fest. A kutatók több mint 3000 brit felnőtt válaszait elemezték 400 hétköznapi élelmiszerrel kapcsolatban, hogy megértsék: mi miatt kedvelünk bizonyos ételeket, és mi vezethez ahhoz, hogy túlegyük magunkat, tehát ne az éhség miatt, hanem élvezetből folytassuk az étkezést.

Az eredmények meglepőek voltak. Bár a tápanyagtartalom is számított – a magas zsír- és szénhidráttartalmú ételeket élvezetesebbnek, az alacsony rost- és magas kalóriatartalmú ételeket pedig "túlevésre hajlamosítónak" találták – az emberek ételekről alkotott elképzelései legalább ugyanilyen fontosnak bizonyultak.

Ha valaki egy ételt édesnek, zsírosnak vagy erősen feldolgozottnak érzékelt, nagyobb valószínűséggel evett belőle túl, függetlenül annak tényleges tápanyagtartalmától.

A keserűnek vagy magas rosttartalmúnak vélt ételek esetében ennek ellenkezője volt igaz.

A kutatók a túlevési hajlam változatosságának 78%-át tudták előre jelezni a tápanyagadatok (41%) és az ételről alkotott elképzelések (38%) kombinálásával. Ezzel szemben az, hogy egy étel az "utlrafeldolgozott" kategóriába tartozott-e, mindössze 4%-ban magyarázta a túlevési hajlamot.

Ez nem jelenti azt, hogy minden UPF ártalmatlan lenne. Sok közülük valóban magas kalóriatartalmú, alacsony rosttartalmú és könnyen túlfogyasztható. De az UPF címke túlságosan leegyszerűsíti a problémát, hiszen egy kategóriába sorolja a cukros üdítőket, a gabonapelyheket, valamint a fehérjeszeleteket, vagy a vegán húshelyettesítőket is.

A kutatók szerint hatékonyabb megoldás lenne az élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, a célzott termékfejlesztés olyan élelmiszerek létrehozására, amelyek élvezetesek és kielégítőek is egyben, valamint az étkezési motivációk jobb megértése.

Végső soron az étel tápanyag- és érzékszervi jellemzői – és ahogyan ezeket érzékeljük – fontosabbak annál, mint hogy valami csomagolásból került-e elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images