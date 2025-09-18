  • Megjelenítés
Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük
Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük

Egy új kutatás szerint az élelmiszerek tápanyagtartalma, valamint azok feldolgozottsági szintje nincs egyértelmű kapcsolatban azzal, hogy az emberek mely ételek esetén hajlamosak azokból túl sokat fogyasztani. A kutatók szerint ugyan sok esetben állítják be minden egészségügyi baj okozójaként az ultrafeldolgozott élelmiszereket, az étkezés pszichológiai és motivációs háttere is közrejátszik az evéssel, illetve elhízással kapcsolatos problémák terén - írta meg a SciTechDaily.
Az ultrafeldolgozott élelmiszereket (UPF) gyakran teszik felelőssé a modern egészségügyi problémákért, a demenciától az elhízásig. Ezeket az iparilag előállított termékeket – chipsek, készételek, üdítők, csomagolt snackek – sokan okolják a mai egészségügyi problémákért, mondván, hogy kifejezetten úgy tervezik őket, hogy maximalizálják a fogyasztást és a vállalati profitot.

Egy új kutatás azonban árnyaltabb képet fest. A kutatók több mint 3000 brit felnőtt válaszait elemezték 400 hétköznapi élelmiszerrel kapcsolatban, hogy megértsék: mi miatt kedvelünk bizonyos ételeket, és mi vezethez ahhoz, hogy túlegyük magunkat, tehát ne az éhség miatt, hanem élvezetből folytassuk az étkezést.

Az eredmények meglepőek voltak. Bár a tápanyagtartalom is számított – a magas zsír- és szénhidráttartalmú ételeket élvezetesebbnek, az alacsony rost- és magas kalóriatartalmú ételeket pedig "túlevésre hajlamosítónak" találták – az emberek ételekről alkotott elképzelései legalább ugyanilyen fontosnak bizonyultak.

Ha valaki egy ételt édesnek, zsírosnak vagy erősen feldolgozottnak érzékelt, nagyobb valószínűséggel evett belőle túl, függetlenül annak tényleges tápanyagtartalmától.

A keserűnek vagy magas rosttartalmúnak vélt ételek esetében ennek ellenkezője volt igaz.

A kutatók a túlevési hajlam változatosságának 78%-át tudták előre jelezni a tápanyagadatok (41%) és az ételről alkotott elképzelések (38%) kombinálásával. Ezzel szemben az, hogy egy étel az "utlrafeldolgozott" kategóriába tartozott-e, mindössze 4%-ban magyarázta a túlevési hajlamot.

Ez nem jelenti azt, hogy minden UPF ártalmatlan lenne. Sok közülük valóban magas kalóriatartalmú, alacsony rosttartalmú és könnyen túlfogyasztható. De az UPF címke túlságosan leegyszerűsíti a problémát, hiszen egy kategóriába sorolja a cukros üdítőket, a gabonapelyheket, valamint a fehérjeszeleteket, vagy a vegán húshelyettesítőket is.

A kutatók szerint hatékonyabb megoldás lenne az élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, a célzott termékfejlesztés olyan élelmiszerek létrehozására, amelyek élvezetesek és kielégítőek is egyben, valamint az étkezési motivációk jobb megértése.

Végső soron az étel tápanyag- és érzékszervi jellemzői – és ahogyan ezeket érzékeljük – fontosabbak annál, mint hogy valami csomagolásból került-e elő.

Minden egyes lélegzetvétellel ezt szívjuk magunkba: a budapesti levegőből is kimutatták a veszélyes részecskéket

