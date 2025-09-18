Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük

Az ultrafeldolgozott élelmiszereket (UPF) gyakran teszik felelőssé a modern egészségügyi problémákért, a demenciától az elhízásig. Ezeket az iparilag előállított termékeket – chipsek, készételek, üdítők, csomagolt snackek – sokan okolják a mai egészségügyi problémákért, mondván, hogy kifejezetten úgy tervezik őket, hogy maximalizálják a fogyasztást és a vállalati profitot.
Egy új kutatás azonban árnyaltabb képet fest. A kutatók több mint 3000 brit felnőtt válaszait elemezték 400 hétköznapi élelmiszerrel kapcsolatban, hogy megértsék: mi miatt kedvelünk bizonyos ételeket, és mi vezethez ahhoz, hogy túlegyük magunkat, tehát ne az éhség miatt, hanem élvezetből folytassuk az étkezést.
Az eredmények meglepőek voltak. Bár a tápanyagtartalom is számított – a magas zsír- és szénhidráttartalmú ételeket élvezetesebbnek, az alacsony rost- és magas kalóriatartalmú ételeket pedig "túlevésre hajlamosítónak" találták – az emberek ételekről alkotott elképzelései legalább ugyanilyen fontosnak bizonyultak.
Ha valaki egy ételt édesnek, zsírosnak vagy erősen feldolgozottnak érzékelt, nagyobb valószínűséggel evett belőle túl, függetlenül annak tényleges tápanyagtartalmától.
A keserűnek vagy magas rosttartalmúnak vélt ételek esetében ennek ellenkezője volt igaz.
A kutatók a túlevési hajlam változatosságának 78%-át tudták előre jelezni a tápanyagadatok (41%) és az ételről alkotott elképzelések (38%) kombinálásával. Ezzel szemben az, hogy egy étel az "utlrafeldolgozott" kategóriába tartozott-e, mindössze 4%-ban magyarázta a túlevési hajlamot.
Ez nem jelenti azt, hogy minden UPF ártalmatlan lenne. Sok közülük valóban magas kalóriatartalmú, alacsony rosttartalmú és könnyen túlfogyasztható. De az UPF címke túlságosan leegyszerűsíti a problémát, hiszen egy kategóriába sorolja a cukros üdítőket, a gabonapelyheket, valamint a fehérjeszeleteket, vagy a vegán húshelyettesítőket is.
A kutatók szerint hatékonyabb megoldás lenne az élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, a célzott termékfejlesztés olyan élelmiszerek létrehozására, amelyek élvezetesek és kielégítőek is egyben, valamint az étkezési motivációk jobb megértése.
Végső soron az étel tápanyag- és érzékszervi jellemzői – és ahogyan ezeket érzékeljük – fontosabbak annál, mint hogy valami csomagolásból került-e elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a Kreml az esetleges orosz-ukrán csúcsról: nem Zelenszkijjel ülhet le Putyin legközelebb?
Lavrov szerint Trump hiába fenyegeti Kínát és Indiát.
Megérkezett a Meta nagy dobása: Mark Zuckerberg beépített kijelzővel felszerelt okosszemüveget mutatott be
Már ebben a hónapban kapható lesz.
Megszavazták az idei német költségvetést
Épp csak 9 hónap kellett hozzá.
Váratlan helyről szóltak vissza az "orosz báb" Zelenszkijnek: súlyos perpatvar lett az ukrán elnök mondatából
A volt kormányfő szerint Zelenszkij orosz propagandista.
Pikáns fordulat: hasonló gyanú merült fel Trump jobbkezénél, mint ami miatt mást kirúgna
A pénzügyminiszter került górcső alá.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Trump beismerte: nagyot tévedett Putyinnal kapcsolatban
A csalódás adott, de még mindig nincs döntés a folytatásról.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?