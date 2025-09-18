Megszólalt a Kreml az esetleges orosz-ukrán csúcsról: nem Zelenszkijjel ülhet le Putyin legközelebb?

Az elnök azt mondta, hogy kész a találkozóra, de azt jól elő kell készíteni
- mondta Lavrov, Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva.
Arra, hogy mit pontosan jelent a találkozó előkészítése, az orosz diplomácia vezetője azt mondta, választ kell kapniuk az Alaszkában tett javaslatokra. Lavrov saját információ szerint is Ukrajna ugyanakkor ezeket már elutasította.
A külügyminiszter mindeközben kifejezte reményét, hogy Oroszország és az Egyesült Államok további tárgyalásokat folytat majd Ukrajna ügyében.
Visszatérve arra a témára, hogy az Egyesült Államok hogyan fog a továbbiakban eljárni Ukrajna problémáival kapcsolatban, úgy gondolom, hogy lesznek közöttünk további tárgyalások
- nyilatkozott Lavrov, aki úgy vélekedett, hogy Ukrajna európai szövetségesei "lebeszélik az amerikai vezetést bármilyen konstruktív lépésről Oroszország ellen", és megismételte azon álláspontját, hogy az EU nem az ukrajnai helyzet rendezését, hanem az európai hadigépezet újjáélesztését és Oroszország fenyegetésének fenntartását kívánja.
Lavrov fontosnak tartotta, hogy Trump az alaszkai csúcsot követően már nem egy ukrajnai fegyverszünet, hanem a hosszú távú rendezés mellett állt ki, és kijelentette, hogy szerinte a Fehér Ház szeretné megszüntetni a Moszkvával való normális kapcsolatok akadályait.
Hangsúlyozta azonban, hogy
az Egyesült Államok nem lesz képes az erő pozíciójából tárgyalni Oroszország szövetségeseivel,
és azt megkövetelni tőlük, hogy mondjanak le az orosz energiaforrásokról.
Kína és India is ősi civilizáció, és olyan nyelven beszélni velük, hogy "vagy abbahagyjátok azt, ami nekem nem tetszik, vagy vámokat vetek ki rátok" nem fog működni"
- mondta.
Lavrov közölte, nem lát problémát abban, hogy Oroszország ellen újabb szankciókat vezethetnek be.
Rekordszámú szankciót vezettek be Donald Trump elnök első hivatali ideje alatt. Következtetéseket vontunk le abból a helyzetből, amikor a Nyugat ezekkel a szankciókkal sújtott minket
- nyilatkozott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
