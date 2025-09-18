Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere

Edi Rama szeptember 11-én jelentette be, hogy Albániában ezentúl a mesterséges intelligencia fog felelni a közbeszerzésekért. Kijelentette, hogy
Diella segítségével száz százalékosan korrupciómentesek lesznek a közbeszerzések és átláthatóak a versenytárgyalási eljárások.
Albánia a Transparency International korrupciós listáján 180 ország között a 80. helyen szerepel, amivel az egyik legkorruptabb európai országnak számít. Tirana polgármestere, Rama egyik közeli munkatársa, hónapok óta van előzetes letartóztatásban egyebek mellett versenytárgyalásokkal kapcsolatos korrupció és pénzmosás gyanújával.
A virtuális miniszter kinevezése kiváltotta az ellenzék haragját.
A célja nem más, mint figyelemelterelés
- jelentette ki csütörtökön a szintén korrupcióval vádolt Sali Berisha volt miniszterelnök, ellenzéki vezető.
Diella, aki egy videofelvételen mondott beszédet, amelyet nem tudni ki írt, illetve sugalmazott, válaszolt a vádakra, úgy ítélve meg, hogy az albán alkotmány "feladatokról, kötelezettségekről, átláthatóságról beszél, megkülönböztetés nélkül".
VIDEO: Albania's new AI-generated minister makes first address to parliamentThe world's first AI government minister defended her role as https://t.co/2dFh082DLz— AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025
"Biztosítom önöket arról, hogy ugyanannyi pontossággal megtestesítem ezeket az értékeket, mint bármelyik humán kollégám. Talán még jobban is".
Nem azért vagyok itt, hogy helyettesítsem az embereket, hanem azért, hogy segítsem őket
- mondta beszédében Diella. "Igaz, hogy nincsen állampolgárságom, de nincsenek személyes ambícióim és érdekeim sem".
Diellát idén hozták létre a Microsofttal együttműködve mint virtuális asszisztenst az e-Albánia közszolgálati oldalon. Segített a felhasználóknak szörfölni az oldalon, és hozzáférni mintegy egymillió digitális kérdőívhez és dokumentumhoz.
A kormányprogramot ismertetve beszédében - amelyet az ellenzék bekiabálásai miatt félbehagyott - a negyedik mandátumát kezdő szocialista miniszterelnök,
Edi Rama fő célul tűzte ki, hogy országa 2030-ra az Európai Unió tagja legyen.
A kormányprogramot végül 82 szavazattal jóváhagyta a 140 fős parlament. Az ellenzéki képviselők bojkottálták a szavazást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere
Ezt üzente a mesterséges intelligencia.
Mérföldkőhöz érkezett a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése, több mint egy kilométerrel az Alpok alatt
Az utolsó réteget is átfúrták.
Oroszországnak kémkedhettek a NATO egyik legerősebb államában, letartóztatták őket
Egyre több a hasonló eset.
Befutott a segélycsomag: már Ukrajnában vannak az új amerikai fegyverek
Az első még néhány másik közül.
Meglepő kutatás: mégsem olyan károsak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint eddig hittük
A kutatók más megközelítést javasolnak.
Angliából is megüzente Donald Trump: le kell állni az orosz olajjal, ez lehet a kulcs a háború végéhez
Putyinnak szerinte így nem lesz más választása, mint kiszállni a háborúból.
Megszólalt a Kreml az esetleges orosz-ukrán csúcsról: nem Zelenszkijjel ülhet le Putyin legközelebb?
Lavrov szerint Trump hiába fenyegeti Kínát és Indiát.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?