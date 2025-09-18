  • Megjelenítés
Orosz dróntámadás világított rá a gondra: a NATO hatalmának sürgősen meg kell tanulnia az ukrán módszert
Globál

Orosz dróntámadás világított rá a gondra: a NATO hatalmának sürgősen meg kell tanulnia az ukrán módszert

Portfolio
Lengyel katonai delegáció érkezik Ukrajnába, hogy tanulmányozza az orosz légi támadások elleni védekezés módszereit - írta a Kyiv Independent.

Georgij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szeptember 17-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a héten magas rangú lengyel katonai küldöttség látogat Ukrajnába. A delegáció célja, hogy tanulmányozza az ukrán tapasztalatokat az orosz légi támadások elhárításában.

A miniszter a múlt héten, lengyel kollégája, Radosław Sikorski látogatása során jelentette be a küldöttség érkezését

- mondta Tihij. Biztonsági okokból a látogatás pontos részleteit nem hozták nyilvánosságra, a további információkat az ukrán védelmi minisztérium fogja közölni.

A látogatás időzítése összefügg azzal, hogy szeptember 10-én Lengyelország légiereje először kényszerült orosz fegyverek lelövésére Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta. Legalább 21 drón hatolt be a lengyel légtérbe, amit Varsó szándékos provokációnak minősített.

Az európai országok továbbra is felkészületlenek a nagyszabású drónhadviselésre, ezért fordulnak a jelentős harctéri tapasztalatokkal rendelkező Ukrajnához útmutatásért. A nyugati hadseregek kevés megfizethető eszközzel rendelkeznek a drónok elleni védekezésre, ehelyett

költséges precíziós rendszerekbe fektettek, amelyeket korlátozott használatra terveztek nagy értékű célpontok, például cirkáló- és ballisztikus rakéták ellen.

A Reuters információi szerint a Lengyelországba berepült fegyverek között Gerbera típusúak is voltak – ezek az orosz gyártmányú Sahed-drónok leegyszerűsített másolatai, amelyeket rétegelt lemezből és habból készítenek, általában kis robbanófejekkel szerelnek fel, és tömegesen gyártanak Oroszország tatárföldi régiójában más kamikaze drónokkal együtt.

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna tüzérség frontvonal
Globál
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility