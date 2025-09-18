Orosz dróntámadás világított rá a gondra: a NATO hatalmának sürgősen meg kell tanulnia az ukrán módszert

Georgij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szeptember 17-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a héten magas rangú lengyel katonai küldöttség látogat Ukrajnába. A delegáció célja, hogy tanulmányozza az ukrán tapasztalatokat az orosz légi támadások elhárításában.

A miniszter a múlt héten, lengyel kollégája, Radosław Sikorski látogatása során jelentette be a küldöttség érkezését

- mondta Tihij. Biztonsági okokból a látogatás pontos részleteit nem hozták nyilvánosságra, a további információkat az ukrán védelmi minisztérium fogja közölni.

A látogatás időzítése összefügg azzal, hogy szeptember 10-én Lengyelország légiereje először kényszerült orosz fegyverek lelövésére Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta. Legalább 21 drón hatolt be a lengyel légtérbe, amit Varsó szándékos provokációnak minősített.

Az európai országok továbbra is felkészületlenek a nagyszabású drónhadviselésre, ezért fordulnak a jelentős harctéri tapasztalatokkal rendelkező Ukrajnához útmutatásért. A nyugati hadseregek kevés megfizethető eszközzel rendelkeznek a drónok elleni védekezésre, ehelyett

költséges precíziós rendszerekbe fektettek, amelyeket korlátozott használatra terveztek nagy értékű célpontok, például cirkáló- és ballisztikus rakéták ellen.

A Reuters információi szerint a Lengyelországba berepült fegyverek között Gerbera típusúak is voltak – ezek az orosz gyártmányú Sahed-drónok leegyszerűsített másolatai, amelyeket rétegelt lemezből és habból készítenek, általában kis robbanófejekkel szerelnek fel, és tömegesen gyártanak Oroszország tatárföldi régiójában más kamikaze drónokkal együtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images