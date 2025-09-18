  • Megjelenítés
Oroszországnak kémkedhettek a NATO egyik legerősebb államában, letartóztatták őket
Oroszországnak kémkedhettek a NATO egyik legerősebb államában, letartóztatták őket

Nagy-Britanniában őrizetbe vettek három embert az orosz hírszerzésnek nyújtott segítség gyanújával - írja a Sky News.

A Metropolitan Police (Met) közleménye szerint két férfit és egy nőt tartóztattak le a Londontól északkeletre fekvő Essexben egy terrorizmus elleni nyomozás keretében. Egy 41 éves férfit és egy 35 éves nőt Grays városában, egy címen fogtak el, míg egy 46 éves férfit ugyanazon a környéken, de máshol.

A gyanúsítottakat egy londoni rendőrőrsre szállították, ahol a nemzetbiztonsági törvény alapján tartották őket fogva. A rendőrség átkutatta mindkét essex-i címet, majd mindhármukat feltételes szabadlábra helyezték óvadék ellenében, amíg a nyomozás folytatódik.

Dominic Murphy parancsnok, a Met terrorizmus elleni csapatának vezetője elmondta, hogy

egyre több olyan esetet tapasztalnak, ahol "közvetítőket" toboroznak külföldi hírszerző szolgálatok.

Példaként említette azt a két brit állampolgárt, akik tavaly Kelet-Londonban gyújtogattak az orosz Wagner Csoport megbízásából egy ukrán kötődésű raktárban, és most ítélethozatalra várnak.

Akár hosszú börtönbüntetésre is számíthatnak

- mondta Murphy, hozzátéve, hogy "a mai letartóztatások, a tisztánlátás végett, semmilyen módon nem kapcsolódnak ahhoz az ügyhöz."

A parancsnok figyelmeztetett:

Bárki, akit felkeresnek és arra csábítanak, hogy bűncselekményt kövessen el egy külföldi állam nevében az Egyesült Királyság ellen, az gondolja át még egyszer.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

