Trump beismerte: nagyot tévedett Putyinnal kapcsolatban

Nagyot csalódott Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinban, orosz hivatali partnerében, de úgy fest, nem döntött még, milyen követkeménye lesz ennek a csalódásnak – ez derül ki a Fehér Ház vezetője által tartott mai sajtótájékoztatóból.

Trump Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót: ismét elmondta, hogy azt gondolta, nagyon könnyen le tudja majd zárni az orosz-ukrán háborút, de végül nem így lett.

Csalódtam benne. Nagyon csalódtam benne”

– mondta Trump az orosz elnökkel kapcsolatosan.

Hozzátette:

meglátjuk, mi lesz ebből.”

Úgy fest, Donald Trump még mindig nem határozta el, mit lép Oroszországgal kapcsolatosan, miután a sokadik ultimátum is lejárt pár hete és Moszkva még mindig nem kötött békét Ukrajnával.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ma délután azt mondta: Moszkva továbbra is folytatni szeretné a tárgyalásokat.