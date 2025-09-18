  • Megjelenítés
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét

Újra előkerült az oroszok Lancet drónja, ám ezúttal nem egy sikeres akció miatt, hanem egy légi üldözéses videóban.

Mostanában egyre kevesebb felvétel jelenik meg az oroszok Lancet drónjáról, amely egy időben egyértelműen Moszkva egyik leghalálosabb fejlesztésének számított. A pilóta nélküli öngyilkos légifegyverek folyamatos terjedésével viszont egyre kisebb szerephez jutott, legalábbis a frontvonalak közelében zajló összecsapásról és támadásokról szóló videókon egyre ritkábban jelenik meg. A felderítő és támadó repülésekre specializált drón most sem egy sikeres akcióval került a közösségi média felületére.

A képeken látható, amint a Zala által tervezett és gyártott Lancet néhány száz méteres magasságban, nem sokkal egy erdős terület felett tart a cél felé. Már a videó elején feltűnik egy kisebb méretű, de jóval gyorsabb ukrán drón, amely hamar behozza a lemaradását és az orosz „szárfegyvert” utolérve

nagy robbanás látható a levegőben, mindkét eszköz megsemmisült.

Az egész műveletet egy harmadik drón követte végig, szintén a levegőből.

Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

