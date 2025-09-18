Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét

Újra előkerült az oroszok Lancet drónja, ám ezúttal nem egy sikeres akció miatt, hanem egy légi üldözéses videóban.

Mostanában egyre kevesebb felvétel jelenik meg az oroszok Lancet drónjáról, amely egy időben egyértelműen Moszkva egyik leghalálosabb fejlesztésének számított. A pilóta nélküli öngyilkos légifegyverek folyamatos terjedésével viszont egyre kisebb szerephez jutott, legalábbis a frontvonalak közelében zajló összecsapásról és támadásokról szóló videókon egyre ritkábban jelenik meg. A felderítő és támadó repülésekre specializált drón most sem egy sikeres akcióval került a közösségi média felületére.

Moment of the interception of the Russian Lancet loitering munition https://t.co/3Gr5stlQNf pic.twitter.com/giye2od0cm https://t.co/3Gr5stlQNf — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 18, 2025

A képeken látható, amint a Zala által tervezett és gyártott Lancet néhány száz méteres magasságban, nem sokkal egy erdős terület felett tart a cél felé. Már a videó elején feltűnik egy kisebb méretű, de jóval gyorsabb ukrán drón, amely hamar behozza a lemaradását és az orosz „szárfegyvert” utolérve

nagy robbanás látható a levegőben, mindkét eszköz megsemmisült.

Az egész műveletet egy harmadik drón követte végig, szintén a levegőből.

