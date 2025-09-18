A korábbi lengyel kormányfő azért bírálta Zelenszkijt, mert

az ukrán elnök azt állította, hogy Lengyelország nem lenne képes megvédeni a lakosságát egy nagyszabású támadás esetén.

Miller erre válaszul "tipikus orosz bábnak" nevezte az ukrán elnököt, mondván,

aki orosz propagandát terjeszt, és azt állítja, hogy Lengyelország védtelen, az orosz báb.

Miller továbbá azt állította, hogy Zelenszkij az oroszok feletti győzelmen túl abban is érdekelt, hogy "kollektív katonai választ provokáljon a NATO-tól, hogy a tagállamok katonái megjelenjenek Ukrajnában és közvetlen harcba kezdjenek Oroszországgal".

Függetlenül attól az együttérzéstől, amit Zelenszkij iránt érzünk itt Lengyelországban, emlékeznünk kell arra, hogy ebben a kérdésben eltérnek az érdekeink - tette hozzá Miller, aki 2001 és 2004 között volt baloldali színekben kormányfő Varsóban.

Az ukrán nagykövetség "provokatívnak és elfogadhatatlannak" minősítette Miller kijelentéseit.

A diplomáciai képviselet szerint a megjegyzések aláássák azt a kölcsönös tiszteletet és bizalmat, amely az ukrán-lengyel kapcsolat konstruktív és stratégiai alapját képezi.

Ukrajna, amely 1303 napja áll ellen Oroszország teljes körű agressziójának, elsőként ajánlott gyakorlati segítséget Lengyelországnak a szeptember 9-10-i éjszakai orosz provokáció után. Mindannyiunknak figyelembe kell vennünk a valós tényeket

- emlékeztetett az ukrán nagykövetség.

