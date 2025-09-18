Váratlan helyről szóltak vissza az "orosz báb" Zelenszkijnek: súlyos perpatvar lett az ukrán elnök mondatából

A korábbi lengyel kormányfő azért bírálta Zelenszkijt, mert
az ukrán elnök azt állította, hogy Lengyelország nem lenne képes megvédeni a lakosságát egy nagyszabású támadás esetén.
Miller erre válaszul "tipikus orosz bábnak" nevezte az ukrán elnököt, mondván,
aki orosz propagandát terjeszt, és azt állítja, hogy Lengyelország védtelen, az orosz báb.
Miller továbbá azt állította, hogy Zelenszkij az oroszok feletti győzelmen túl abban is érdekelt, hogy "kollektív katonai választ provokáljon a NATO-tól, hogy a tagállamok katonái megjelenjenek Ukrajnában és közvetlen harcba kezdjenek Oroszországgal".
Függetlenül attól az együttérzéstől, amit Zelenszkij iránt érzünk itt Lengyelországban, emlékeznünk kell arra, hogy ebben a kérdésben eltérnek az érdekeink
- tette hozzá Miller, aki 2001 és 2004 között volt baloldali színekben kormányfő Varsóban.
Az ukrán nagykövetség "provokatívnak és elfogadhatatlannak" minősítette Miller kijelentéseit.
A diplomáciai képviselet szerint a megjegyzések aláássák azt a kölcsönös tiszteletet és bizalmat, amely az ukrán-lengyel kapcsolat konstruktív és stratégiai alapját képezi.
Ukrajna, amely 1303 napja áll ellen Oroszország teljes körű agressziójának, elsőként ajánlott gyakorlati segítséget Lengyelországnak a szeptember 9-10-i éjszakai orosz provokáció után. Mindannyiunknak figyelembe kell vennünk a valós tényeket
- emlékeztetett az ukrán nagykövetség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pikáns fordulat: hasonló gyanú merült fel Trump jobbkezénél, mint ami miatt mást kirúgna
A pénzügyminiszter került górcső alá.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Trump beismerte: nagyot tévedett Putyinnal kapcsolatban
A csalódás adott, de még mindig nincs döntés a folytatásról.
Már csak három hét és érkezik az Energy Investment Forum 2025!
Érdemes bebiztosítani a helyeket.
Bejelentette Zelenszkij: ellentámadást indított az ukrán hadsereg, egy tucat települést sikerült visszavenni
Kitolták az oroszokat több mint 16 településről - állítja.
Gigaberuházást jelentett be a Microsoft
4 milliárd dollár.
Végre egy jó hír: évtizedek óta tartó válság oldódhat meg egyetlen tollvonással
Hamarosan kész a megállapodás.
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod