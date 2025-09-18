  • Megjelenítés
Végre egy jó hír: évtizedek óta tartó válság oldódhat meg egyetlen tollvonással
Végre egy jó hír: évtizedek óta tartó válság oldódhat meg egyetlen tollvonással

Néhány napon belül várhatóan megállapodik Szíria és Izrael a „határon kialakult helyzet” megoldásáról – jelentette be Ahmed al-Sharaa, Szíria elnöke néhány órája.

Bármelyik pillanatban elkészülhet a megállapodás”

– fogalmazott az elnök a New York Times cikke szerint, hozzátéve, hogy reméli, Izrael be is tartja majd az egyezményben foglaltakat.

Azt, hogy pontosan milyen jellegű megállapodás születik majd, az elnök nem részletezte.

Helyi, többnyire kurd kötődésű lapok azzal vádolják al-Sharaát, hogy területeket akar átadni Izraelnek – erről az elnök nem beszélt.

Izrael és Szíria évtizedek óta ellenségesek egymással, a zsidó állam 1968 óta megszállva tartja a muszlim többségű ország egy részét, a Golán-fennsíkot, majd Basár al-Aszad elnök tavalyi bukása után még nagyobb területet foglaltak el az országban. Az izraeli haderő Aszad bukása után számos légitámadást végrehajtott Szíria ellen, néhány napon belül leszerelték a szír haderő gyakorlatilag teljes nehézfegyverzetét.

Az elmúlt hónapokban azonban Szíria új kormánya közeledni kezdett Izraelhez, a diplomáciai egyeztetéseket kisebb-nagyobb összetűzések természetesen meg-megakasztották párszor, de most úgy néz ki, végre rendeződhet, vagy legalábbis enyhülhet a két ország évtizedek óta fennálló konfliktusa.

