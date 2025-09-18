  • Megjelenítés
Végveszélyben az ukrán erődváros: nem tudják már tartani a vonalakat
Globál

Végveszélyben az ukrán erődváros: nem tudják már tartani a vonalakat

Portfolio
A Sky News harctéri beszámolója szerint egyre rosszabb a helyzet Pokrovszk körül, az orosz támadók hamarosan sikert érhetnek el.

A lap arról ír, hogy Oroszország szinte a teljes keleti frontszakaszon erőteljes nyomást gyakorol az ukrán védelmi állásokra. Kijevnek azzal kell szembenéznie, hogy a szűkülő erőforrások mellett növekszik a kihívás a frontvonal tartására. Kupjanszknál például egy csővezetéken keresztül jutnak előre az oroszok. Dr. Marina Miron, a londoni King's College védelmi tanulmányok tanszékének szakértője elmondta, hogy a legnagyobb nyomás azonban nem itt van az ukránokon, hanem délebbre, Pokrovszk városánál. Kiemelte, hogy itt már hosszú hónapok óta zajlanak a véres összecsapások, az oroszok megpróbálják bekeríteni a települést.

Az elemző hozzátette, hogy az oroszok szinte mindegyik utánpótlásvonalat ellenőrzik, a jóformán teljesen körülvett települést pedig

drónok segítségével képesek folyamatosan nyomás alatt tartani, létrehozva egy „halálzónát”.

Pokrovszk korábban fontos vasúti csomópontnak számított, és lényegében a „Donyeck kapujaként” hivatkoztak rá.

Elfoglalása más városok ellátását is jelentősen megnehezítené, így például az északabbra fekvő Szlavjanszk és Kramatorszk utánpótlása is nehezebbé válna. Ezek bevétele viszont nem következne még ebből, mivel az orosz hadsereg nincs akkora előnyben, hogy egy sikert gyorsan kamatoztatni tudjon, vélhetően még rengeteg katonát és hadianyagot kellene bevetnie a siker érdekében. Elmondta, hogy Pokrovszk esetében sem a rohamot választják, inkább az átkarolási hadművelet mellett döntöttek.

Kapcsolódó cikkünk

Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
légvédelmi rakétarendszer
Globál
Elismerték az oroszok: van egy ukrán fegyver, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni
Pénzcentrum
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility