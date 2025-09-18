Végveszélyben az ukrán erődváros: nem tudják már tartani a vonalakat

A lap arról ír, hogy Oroszország szinte a teljes keleti frontszakaszon erőteljes nyomást gyakorol az ukrán védelmi állásokra. Kijevnek azzal kell szembenéznie, hogy a szűkülő erőforrások mellett növekszik a kihívás a frontvonal tartására. Kupjanszknál például egy csővezetéken keresztül jutnak előre az oroszok. Dr. Marina Miron, a londoni King's College védelmi tanulmányok tanszékének szakértője elmondta, hogy a legnagyobb nyomás azonban nem itt van az ukránokon, hanem délebbre, Pokrovszk városánál. Kiemelte, hogy itt már hosszú hónapok óta zajlanak a véres összecsapások, az oroszok megpróbálják bekeríteni a települést.

Az elemző hozzátette, hogy az oroszok szinte mindegyik utánpótlásvonalat ellenőrzik, a jóformán teljesen körülvett települést pedig

drónok segítségével képesek folyamatosan nyomás alatt tartani, létrehozva egy „halálzónát”.

Pokrovszk korábban fontos vasúti csomópontnak számított, és lényegében a „Donyeck kapujaként” hivatkoztak rá.

Elfoglalása más városok ellátását is jelentősen megnehezítené, így például az északabbra fekvő Szlavjanszk és Kramatorszk utánpótlása is nehezebbé válna. Ezek bevétele viszont nem következne még ebből, mivel az orosz hadsereg nincs akkora előnyben, hogy egy sikert gyorsan kamatoztatni tudjon, vélhetően még rengeteg katonát és hadianyagot kellene bevetnie a siker érdekében. Elmondta, hogy Pokrovszk esetében sem a rohamot választják, inkább az átkarolási hadművelet mellett döntöttek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images